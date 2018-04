Der Amokfahrer von Münster war offenbar ein beruflich gescheiterter, gewalttätiger Einzelgänger. Jens R. habe in einem Abschiedsbrief „persönlichen Frust“ geäußert, hieß es am Sonntag in Sicherheitskreisen. Er hatte bereits einen Suizidversuch hinter sich. Es bleibe allerdings offen, ob R. auch rechts motiviert war. Bereits am Sonnabend hatten Sicherheitsexperten angedeutet, der Täter könnte Kontakte zu Rechtsextremisten unterhalten haben.

Am Sonntag war dann zu erfahren, Jens R. habe eine Zeitlang in Pirna (Sachsen) in einem Mietshaus gelebt, in dem mutmaßliche Mitglieder einer „Kameradschaft“ wohnen. Das sächsische Landeskriminalamt untersuche, ob der Amokfahrer in Verbindung zu diesen Leuten stand. Der Amokfahrer soll sich zudem in Heidenau (bei Dresden) aufgehalten haben. Geprüft werde auch, ob Jens R. Kontakte zur rechten Szene in Münster hatte, hieß es. Das Milieu in der Stadt gilt als vergleichsweise klein.

Bei der Kombination „gewalttätig – Waffennarr – frustriert“ sei eine „Affinität“ zum Rechtsextremismus nicht untypisch, sagten Sicherheitsexperten. Jens R. soll mit Körperverletzungsdelikten aufgefallen sein und seinen Vater bedroht haben. In seiner Wohnung in Münster fand die Polizei Polenböller und ein nicht schussfähiges Schnellfeuergewehr des Typs AK 47, landläufig bekannt als „Kalaschnikow“. Es handele sich um eine „Dekowaffe“, sagten Sicherheitskreise. Dekowaffen sind täuschend echt aussehende Repliken echter Schussgeräte. Auch solche Attrappen gelten als potenziell gefährlich, da sie von begabten Bastlern zu scharfen Waffen umgebaut werden können.

Auffällige Drähte

Die Ermittler gehen auch dem Verdacht nach, ob der 48-Jährige bei seinem Suizid die Anschläge islamistischer Terroristen nachahmen wollte. Jens R. war ähnlich wie Anis Amri im Dezember 2016 in Berlin mit seinem Fahrzeug in eine Menge völlig ahnungsloser Menschen gerast. Der Münsteraner hatte sich dann in seinem Fahrzeug, einem Campingbus der Marke VW California, mit einer Pistole erschossen.

Das Fahrzeug werde in einer Werkstatt der Polizei untersucht, sagten Sicherheitskreise. Gefunden wurden zunächst auch hier Polenböller und zusätzlich zur scharfen Pistole eine Schreckschusswaffe. Da im Fahrzeug auffällige Drähte zu sehen waren, hatte die Polizei vermutet, Jens R. sei mit einer Bombe unterwegs gewesen.

Meldungen vom Sonnabend, die Drähte seien mit einer Tasche verbunden gewesen, bestätigten sich nicht. In der Hektik am Tattag gab es, wie in Schocksituationen üblich, Angaben aus Sicherheitsbehörden, die später korrigiert wurden. So hatte die Münsteraner Polizei zuerst von drei getöteten Opfern gesprochen, später von zwei Todesopfern. Außerdem stellten sich Zeugenaussagen als falsch heraus, aus dem Fahrzeug seien zwei Männer herausgesprungen. Die Polizei hält Jens R. für einen Einzeltäter.