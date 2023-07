Tagesspiegel Plus Deutsche Soldaten an der Nato-Ostflanke : In Rukla wird die Zeitenwende geprobt

Beim Nato-Gipfel in Vilnius werden in den kommenden Tagen neue Verteidigungspläne verabschiedet, für die der Bundeswehr-Standort im Gastgeberland zentral ist. Zu Besuch in Rukla.