„Deutschland stößt an seine Grenzen“ Zahl der Ukrainer in Deutschland steigt auf 1,65 Millionen

Rund 1,65 Millionen Ukrainer sind derzeit in Deutschland registriert. Damit stieg die Zahl zum Stichtag 12. März im Vergleich zum vergangenen Jahr um rund 250.000 Menschen an, wie der „Spiegel“ (Samstag) unter Bezug auf eine Antwort des Bundesinnenministeriums an den CDU-Abgeordneten Alexander Throm berichtet.

Demnach übersteigt die Zahl der Flüchtlinge aus der Ukraine inzwischen die Zahl von Asylbewerbern anderer Länder. Ukrainerinnen und Ukrainer, die nun vor dem Krieg nach Deutschland flöhen, müssten wahrscheinlich staatlich untergebracht werden. „Die Bundesregierung muss sich dringend für eine gleichmäßigere Verteilung der neu ankommenden ukrainischen Kriegsflüchtlinge in Europa einsetzen, Deutschland stößt an seine Grenzen“, sagte Throm dem „Spiegel“.

Bei Asylbewerbern aus anderen Ländern stieg laut Bericht im vergangenen Jahr vor allem der Anteil an Venezolanern. Mit über 3.700 Erstanträgen habe sich die Zahl mehr als verdoppelt. Deren Schutzquote liege bei 20 Prozent. (KNA)