Friedrich Merz ist neuer CDU-Chef. In einer Briefwahl entfielen 95,33 Prozent der Stimmen auf den 66-Jährigen. „Das ist nochmal eine Steigerung des Ergebnisses vom digitalen Parteitag“, sagte der bisherige CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak am Montag bei der Bekanntgabe.

Beim Parteitag war Merz nach CDU-Rechnung auf 94,62 Prozent gekommen. Eine schriftliche Abstimmung war aus rechtlichen Gründen nach dem Online-Parteitag am 22. Januar notwendig. Stimmberechtigt waren bei der Briefwahl 1001 Delegierte.

Der neue Generalsekretär Maro Czaja erhielt 94,24 Prozent der Stimmen; auf dem Parteitag waren es knapp 93 Prozent gewesen. Wie Ziemiak sagte, erhielten sämtliche Mitglieder von Präsidium und Bundesvorstand in der Briefwahl jeweils die nötige Mehrheit.

Merz bedankte sich in einer anschließenden Rede bei seinen Parteikollegen. "Die CDU nimmt ihre Arbeit auf mit neuer Führung." Er habe Respekt vor der Aufgabe. "Wir übernehmen die CDU in einer schweren Zeit." Aber die die Partei habe ihr "Selbstvertrauen nicht verloren." Man sei bundesweit zwar in der Opposition, in vielen Bundesländern aber in der Koalition.

Man werde einiges verändern, das aber "kollegial und fair" tun. Er wolle die Herausforderung annehmen. Er freue sich auf das "politische Ringen" und die Verantwortung. "Die CDU ist da, wird sind einsatzbereit", betonte Friedrich Merz. (Tsp/dpa)