Die CSU und ihre Peking-Connection Wenn Bayerns Justizminister mit Chinas Generalkonsul zur Wiesn kutschiert

Die Wiesn war immer mehr als ein Volksfest. Prominente schunkeln, Politiker zapfen Weizenfässer an und genießen das Bad in der Menge. Es ist das Schaulaufen des bayerischen Selbstbewusstseins.

Doch selbst für Münchner Verhältnisse war der Auftritt des bayerischen Justizministers Georg Eisenreich auf dem traditionellen Trachten- und Schützenzug am Freitag ungewöhnlich. Zur Eröffnung des Oktoberfests kutschierte der CSU-Politiker lachend mit dem chinesischen Generalkonsul Tong Defa durch München, eine Hand am Bierglas, die andere zum Gruß erhoben.

Wie passt das zusammen? Ein deutscher Justizminister feiert mit einem hohen Vertreter einer Diktatur, die mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit Verbrechen gegen die Menschlichkeit an der uigurischen Minderheit begeht? Zudem in München, wo die größte uigurische Gemeinde Deutschlands zu Hause ist?

Das seltsame China-Bild der CSU

Der Vorfall wirft ein Licht auf die fragwürdige China-Politik der CSU. Erst vor wenigen Tagen wies die „Welt am Sonntag“ in einer Investigativrecherche darauf hin, dass Pekings Einflussnahme auffällig oft die CSU ins Visier nehme. Ex-Bundesinnenminister Hans-Peter Friedrich gilt im politischen Berlin als Pekings liebster Lobbyist und leitet als CSU-Abgeordneter die Deutsch-Chinesische Parlamentariergruppe im Bundestag. Zuletzt polterte er gegen die Verbreitung eines Zitats, in dem er behauptet hatte: „Nein, China ist keine Diktatur.“

Und Justizminister Eisenreich? Findet die Kritik übertrieben. „Fragen der Menschenrechte und der Rolle Chinas im Russland-Ukraine-Krieg müssen selbstverständlich diskutiert werden. Aber nicht auf der Wiesn“, erklärt Eisenreich gegenüber dem Tagesspiegel. Das habe er beim Antrittsbesuch von Generalkonsul Tong im Münchner Justizpalast Ende August auch „sehr deutlich“ getan.

Dass eine fröhliche Kutschfahrt nur vier Wochen später die Glaubwürdigkeit dieser Botschaft bröckeln lassen könnte, glaubt Eisenreich nicht. Auf der Wiesn gelte es, „Weltoffenheit und Gastfreundlichkeit zu zeigen“. Außerdem habe er in der Kutsche „nicht in meiner Funktion als bayerischer Minister“ gesessen, sondern „als Münchner Politiker“. Als solchen habe ihn Wiesn-Chef Baumgärtner, der hauptamtlich Wirtschaftsreferent der Stadt München ist und ebenso ein CSU-Mann, auch eingeladen. Außerdem an Bord war unter anderem der Münchner Anwalt Stavros Konstantinidis, der in der Stadt als High-Society-Strippenzieher gilt.

Justizminister Georg Eisenreich (li. hinten), Wiesn-Chef Clemens Baumgärtner (li. vorn), der chinesische Generalkonsul Tong Defa (r. vorn) und der Anwalt Stavros Konstantinidis (r. hinter Tong) fahren am 16.9. am Münchner Odeonsplatz vorbei. © privat

„Das tut sehr weh und sorgt für Unmut und Hoffnungslosigkeit in der Gemeinde“, sagt Asgar Can, Vorsitzender des Vereins Uigurische Gemeinde in Europa, der ebenfalls bei der Stadt München arbeitet. „Während die Weltgemeinschaft mindestens von einem kulturellen Genozid spricht, lässt sich der bayerische Justizminister mit dem chinesischen Generalkonsul in der Festzugskutsche feiern, bestätigt damit die chinesische Politik und schafft Anerkennung für Peking. Das ist eine Schande für die deutsche und bayerische Demokratie.“

Bayerische „Nebenaußenpolitik“, zumal mit China, gilt im Freistaat als gute Tradition. Bevor je ein deutscher Kanzler chinesischen Boden betrat, besuchte CSU-Patriarch Franz Josef Strauß 1975 Mao Zedong in der Volksrepublik. Seinen Schachzug, der auch die SPD brüskieren sollte, beschloss er mit einer Postkarte nach Hause an Kanzler Helmut Schmidt: „Peking ist eine Reise wert.“

Heute ist man stolz auf BMW, Audi, Siemens und andere Konzerne, die geschäftliche Interessen in der Volksrepublik haben. Wenn es etwas gibt, das den ideologischen Gegensatz zwischen bayerischem Konservatismus und chinesischem Kommunismus überbrückt, dann geschmeidige Wirtschaftsdeals. Bayern hat inzwischen drei Partnerprovinzen in China. Offenbar zuungunsten politisch Verfolgter: „Bei allen Besuchen hochrangiger chinesischer Vertreter in Bayern ging es nur um wirtschaftliche Interessen“, erinnert sich Margarete Bause, die von 2003 bis 2017 Grünen-Fraktionschefin im bayerischen Landtag war.

85.000 Euro fürs Bankett zu Ehren des Premiers

Und umgekehrt? „Es gibt unterschiedliche Ansätze zum Schutz der Menschenrechte“, ließ sich im Mai der Pekinger Büroleiter der CSU-nahen Hanns-Seidel-Stiftung, Alexander Birle, in chinesischen Staatsmedien zitieren. Er hatte an einer bezahlten Reise samt einer von der KP-Diktatur ausgerichteten Tibet-Konferenz teilgenommen und erklärt: „Kulturschutz ist auch ein wichtiger Teil, und China hat viel getan, um das kulturelle Erbe des tibetischen Volkes zu respektieren und zu schützen.“ Menschenrechtsorganisationen waren entsetzt. Die Stiftung verteidigte sich, Birles Aussagen seien aus dem Kontext gerissen worden.

Dabei ist die Verfolgung der Tibeter und Uiguren in China zigfach dokumentiert. Zum Beispiel in dem CDU/CSU-eigenen China-Strategiepapier, das die Bundestagsfraktion im April veröffentlichte: „Die systematische Unterdrückung von Millionen Uiguren und Tibetern, z.T. durch Internierungen, sowie auch der über 100 Millionen Christen zeigt, wie massiv elementare Menschenrechte durch die kommunistische Führung Chinas (…) beschnitten werden, die zudem Verstöße gegen die chinesische Verfassung darstellen“, heißt es darin.

Wie kann es dann sein, dass man aus der CSU dennoch immer wieder Verständnis für die KP-Parteidiktatur vernimmt? Justizminister Eisenreich beschwichtigt, er sei sich sicher, dass Menschenrechte auch beim Besuch des chinesischen Premierministers Li Qiang im Juni in München angesprochen worden seien.

Beim Empfang für Chinas Premierminister Li Qiang im Juni in München bereitete Markus Söder dem Gast ein Festbankett – und gab dafür rund 85.000 Euro in Steuergeldern aus. © picture alliance/dpa/Peter Kneffel

Nach den deutsch-chinesischen Regierungskonsultationen in Berlin, wo die Bundesregierung den Pekinger Ministern angesichts der aggressiven und menschenrechtsfeindlichen Politik Pekings einen eher nüchternen Empfang bereitet hatte, war Li weiter zu Markus Söder (CSU) gereist. Bayerns Ministerpräsident bewirtete ihn und seine Delegation fürstlich.

Abends lud Söder zum großen Festbankett – und ließ sich und den bayerischen Steuerzahler das Abendessen die abenteuerliche Summe von 85.000 Euro kosten, wie die Staatskanzlei dem Tagesspiegel nun mitteilte.

Söder will den Chinesen unbedingt einen großen Bahnhof bereiten, um sich in seiner angeblichen weltpolitischen Wichtigkeit zu sonnen. Margarete Bause, Grünen-Fraktionschefin im bayerischen Landtag von 2003 bis 2017

„Söder verfolgt bei China die Seehofer-Linie“, sagt Margarete Bause, die bereits 2014 bei einer Reise in Bayerns Partnerprovinz Guangdong sowie nach Peking den Ärger des Söder-Vorgängers und damaligen CSU-Ministerpräsidenten auf sich zog. Die Grüne hatte sich heimlich mit dem Dissidenten Ai Weiwei getroffen. „Für Seehofer hat das Thema Menschenrechte keine Rolle gespielt, das wurde nicht angesprochen.“ Er habe sogar Angst gehabt, dass es sich negativ auf Bayerns Wirtschaftsinteressen auswirken würde.

Bei Söder beobachte sie Ähnliches, sagt Bause. „Er will den Chinesen unbedingt einen großen Bahnhof bereiten, um sich in seiner angeblichen weltpolitischen Wichtigkeit zu sonnen.“

Noch bestreitet Markus Söder Ambitionen auf das Kanzleramt, allerdings nicht allzu leidenschaftlich. Sein Platz sei in Bayern – ein typischer Söder-Satz. Sollte es sich der als wendige Machtpolitiker geltende Landeschef doch anders überlegen, könnte Deutschlands China-Politik schon bald in den Händen der CSU liegen.

„Staatsbesuch“, twitterte Söder, als er Chinas Premier im Juni in München empfing. „Wir setzen auf Kooperation statt Konfrontation.“

Als Staatsbesuch versteht man für gewöhnlich ein Treffen zweier Staatsoberhäupter.