Die deutschen Geiseln der Hamas Die Bundesregierung ringt um Freilassung – Kontakt gibt es keinen

Die Bundesregierung weiß nicht, wo die deutschen Geiseln sind. Nicht, ob sie irgendwo gemeinsam untergebracht worden sind, oder getrennt in Kellern irgendwo im Gazastreifen ausharren müssen. Nicht, ob alle noch leben. Bekannt ist lediglich, dass es acht „Entführungsfälle“ gibt, darunter auch eine Mutter und ihre zwei kleinen Kinder.

Die Regierung versuche, Kontakt mit der Hamas aufzunehmen, sagte Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) am Sonntagabend in der Sendung Anne Will. Damit die Bundesregierung „ein Lebenszeichen“ bekäme. Baerbock war am vergangenen Freitag zum Solidaritätsbesuch nach Israel gereist und dann in die ägyptische Hauptstadt Kairo weitergeflogen, hatte sich am Rande mit dem türkischen Außenminister Hakan Fidan getroffen, zuvor bereits mit dem Emir von Katar.

Diese Regierungen haben Gesprächskanäle zu der radikal-islamischen Terrororganisation und mit ihrer Hilfe will Baerbock erreichen, dass zumindest die deutschen Staatsbürger freigelassen werden. Insgesamt 199 Geiseln habe die Hamas bei dem brutalen Überfall am vergangenen Wochenende nach Gaza verschleppt, teilte nun das israelische Militär mit.

Wir waren sehr schnell bereit als Luftwaffe reinzufliegen und rauszuholen, wer raus will. Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) über die Ausreise deutscher Staatsangehöriger.

Sie wisse nicht, sagte Baerbock bei Anne Will, ob es allen Hamas-Terroristen klar sei, dass es sich bei den Entführten auch um deutsche Staatsangehörige handele. Deswegen hätten sie unter anderem Fotos der Vermissten zur Verfügung gestellt. In der Sendung erzählt sie dann die Geschichte von einem Vater, der seinen Kindern und seiner Frau Tschüss gesagt habe, als sie über das Wochenende zu den Großeltern gefahren waren. Nun seien sie Geiseln der Hamas. „Mein Gott“, sagte Baerbock, „das könnten wir alle sein“.

Regierung versucht, auf allen Kanälen zu verhandeln

Die Regierung versucht nun, auf allen Kanälen, die ihr möglich sind, zu verhandeln. Wie genau, das könne sie aus sicherheitspolitischen Erwägungen nicht preisgeben. Man sei in „ganz enger Abstimmung“ vor allem mit der israelischen Regierung, weil die verschleppten Deutschen auch die israelische Staatsangehörigkeit haben, also eine doppelte Staatsbürgerschaft, sagte am Montagmittag ein Sprecher des Auswärtigen Amtes.

Zudem spreche man sich mit den internationalen Partnern ab, insbesondere den USA und Frankreich, bespreche, welche nächsten Schritte unternommen werden könnten. Ulrich Lechte, außenpolitischer Sprecher der FDP, sagte, es müsse nun darum gehen, „den genauen Aufenthaltsort und den Zustand der Geiseln in Erfahrung zu bringen“. Er mahnte: „In dieser schrecklichen Situation zählt jede Stunde!“

Nicht nur die Situation der Geiseln wird derzeit im Krisenstab des Auswärtigen Amtes besprochen. Zusätzlich Sorgen macht sich die Regierung um die Doppelstaatler, die noch im Gazastreifen sind, aber keine Geiseln der Hamas, sondern zum Beispiel auf Familienbesuch in Palästina waren, als das Gebiet nach den blutigen Anschlägen in Israel abgeriegelt wurde. Von einer „niedrigen dreistelligen Anzahl“ sprach am Samstag ein Sprecher des Auswärtigen Amtes.

Derzeit gibt es für sie keine Möglichkeit, auszureisen. Der Grenzübergang nach Rafah, Ägypten, war zu Redaktionsschluss nach wie vor geschlossen. Die Deutsche Vertretung in Ramallah hält nach Angaben des Auswärtigen Amtes engen Kontakt zu den betroffenen Deutschen, zum Teil per SMS.

Von einer konkreten Aufforderung an Deutsche, sich für den Fall einer temporären Grenzöffnung nach Rafah zu begeben, sah die Bundesregierung aber ab. Das überlasse sie dem „Ermessen“ der Betroffenen.

Pistorius geht auf Distanz zu Baerbock

Verhältnismäßig reibungslos funktioniert inzwischen die Ausreise aus Israel. Inzwischen hat die Bundesregierung laut Auswärtigem Amt rund 3000 deutsche Staatsangehörige über Sonderflüge und teils Bundeswehrflüge von Israel nach Deutschland gebracht. Dazu kämen eine vierstellige Zahl von Personen, die über kommerzielle Linienflüge das Land verlassen hätten. Die Flüge seien nicht ausgelastet gewesen.

Baerbocks Krisenmanagement bezüglich der Ausreise deutscher Staatsangehöriger wurde insbesondere von der Union scharf kritisiert: Der CDU-Außenpolitiker Jürgen Hardt warf ihr vor, eine rechtzeitige Organisation von Flügen „verpennt“ zu haben. Nicht nur in der Opposition wird das schlecht beurteilt.

Auch aus der eigenen Ampelkoalition ist Kritik zu hören. Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) ging am Montag auf die ihm mögliche maximale Distanz, als er betonte, dass die Truppe sehr viel früher hätte eingreifen können. „Wir waren sehr schnell bereit als Luftwaffe reinzufliegen und rauszuholen, wer raus will“, sagte er am Rande eines Standortbesuchs in Brandenburg: „Wir haben nicht zu kommentieren, was in anderen Häusern entschieden worden ist.“

Die A400M-Maschinen der Luftwaffe, die „gewissermaßen das Taxiunternehmen, standen jederzeit bereit“. Obwohl die Sicherheitslage Lufthansa-Flüge zugelassen habe, hieß es am Montag aus der Bundeswehr, haben man das Auswärtige Amt darauf hingewiesen, dass eine Rückholaktion in der Öffentlichkeit auch den Eindruck vermitteln würde, dass sich die Regierung mit vollem Einsatz um die Deutschen in Nahost kümmere.