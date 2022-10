Tagesspiegel Plus Die FDP in Bad Sachsa : Für 7383 Menschen Volkspartei

Die FDP in Niedersachsen ist an der Fünf-Prozent-Hürde gescheitert. In dem kleinen Ort Bad Sachsa aber ist sie Volkspartei, über 34 Prozent wählten sie bei der Stadtratswahl. Was können die Liberalen hier lernen?