Die FDP in der Ampelkoalition Verzweifelt, verfeindet – verloren?

Der Brief treffe einen Nerv, glaubt Wolfgang Kubicki. In ihm fordern Basispolitiker die Partei auf, die Ampelkoalition zu verlassen. „Aber nur, was den Frust angeht“, sagt er, „die Ampel verlassen wollen keine zehn Prozent der Mitglieder“. Kubicki, Bundestagsvizepräsident und Vize-Chef seiner Partei, ist nie um eine Antwort verlegen. Es gehe, sagt er also, vor allem um das „Erscheinungsbild der FDP in der Ampel“.