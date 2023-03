Die FDP in der Krise Dafür oder dagegen?

Die FDP ist in der Krise. Man merkt das zum Beispiel, wenn Parteichef und Bundesfinanzminister Christian Lindner in Interviews bewusst offenlässt, ob er weiter zum sozialpolitischen Lieblingsprojekt von Grünen und SPD, der Kindergrundsicherung, steht. Oder wenn FDP-Verkehrsminister Volker Wissing, immerhin einer der Architekten der Ampel-Koalition, von „Klima-Blabla“ spricht und sich als Retter des Verbrennermotors in letzter Sekunde inszeniert.

Manchmal scheint es derzeit, als seien die Liberalen kategorisch gegen die Vorschläge der Ampel-Partner. Bei mindestens 30 Vorhaben blockieren sich die Koalitionäre laut Recherchen der „Süddeutschen Zeitung“ gegenseitig. Darunter sind zentrale Vorhaben wie die Planungsbeschleunigung und das Klimaschutzsofortprogramm. Auch auf die Eckwerte für den Haushalt konnten sich FDP, Grüne und SPD bislang nicht einigen.

Der Durchbruch der vielen Verknotungen, er lässt auf sich warten. Das liegt auch an der tiefen Verunsicherung der FDP. Fünf Landtagswahlen in Folge haben die Freien Demokraten verloren, die Umfragewerte sind schlecht. Dafür gibt es mindestens zwei Erklärungen in der Partei.

Die einen glauben, die Schwäche der FDP liege vor allem darin begründet, dass die Projekte der Liberalen zu wenig sichtbar sind. Die anderen finden, die Partei müsse zwar nicht in der Sache, doch aber im Ton ruhiger werden. Die Ampel-Koalition streite so viel, dass bei Wählerinnen und Wählern kaum etwas anderes ankomme.

Das Problem: Die Analysen münden in unterschiedliche Strategien, mit denen die FDP der Krise begegnen will. Auf der einen Seite ist Johannes Vogel, der smarte FDP-Vizevorsitzende, der die FDP als „Dafür-Partei“ sieht, die gestalten wolle. Auf der anderen Seite ist Wolfgang Kubicki, ebenfalls Vizevorsitzender der Liberalen, nie um eine Provokation verlegen, der das Wohl der Partei vor allem in der Abgrenzung zu den Grünen sucht. Bemerkenswert ist die Rolle von Parteichef Lindner, er hält sich zumindest öffentlich bedeckt. Wo genau er steht, lässt er nicht durchblicken.

Die „Dagegen-Partei“

Ähnlich ihren Wählern bereitet konservativen FDP-lern, die sich SPD und Grünen grundsätzlich fremd fühlen, die Ampel-Koalition besonderes Unbehagen. Als Grünen-Wirtschaftsminister Robert Habeck in der Sendung Maischberger sich beim Versuch, Insolvenz zu erklären, verhedderte, schrieben die Anhänger der Freien Demokraten ihren Abgeordneten. Wie sie nur mit so einem regieren könnten?

Als bekannt wurde, dass die neu eingerichtete „Meldestelle Antifeminismus“, die frauenfeindliche Vorfälle dokumentieren will, dazu auch Flyer zählt, die vor einer vermeintlichen „Gender-Ideologie“ warnen, beschwerten sich vermutlich vor allem FDP-Anhänger bei ihren Funktionären. Die Innenpolitikerin Linda Teuteberg verglich die Meldestelle mit einem digitalen „Pranger“.

Das Ampel-Bündnis, sagen die Haderer, sei die FDP aus rein „staatspolitischer Verantwortung“ eingegangen. Dass sie bei den Wahlniederlagen in den letzten Monaten vor allem an die CDU Wähler verloren haben, werten sie als Beweis dafür, dass sie inzwischen als zu links wahrgenommen werden. Selbst Parteichef Lindner sagte nach der desaströsen Wahl in Niedersachsen, bei der sie an der Fünf-Prozent-Hürde scheiterten, es gebe Menschen, die die FDP im Bündnis als linke Partei wahrnähmen.

Es ist nicht das erste Mal, dass Wählerinnen und Wähler in der FDP eine Partei sehen, die vor allem gegen etwas ist. Auch während der schwarz-gelben Koalition von 2009 bis 2013, an dessen Ende sie aus dem Bundestag flog, gab es diese Unterstellung.

Wolfgang Kubicki

Kubicki ist der lauteste Vertreter der Dagegen-Position. Er wettert gegen Grüne und SPD, wo er kann. Fragt man ihn aber, ob die FDP eine Dafür- oder eine Dagegen-Partei sei, schickt er einem einen Clip aus der Sesamstraße. Das Krümelmonster und Lulatsch erklären einem kleinen Monster, wann man „hier“ ist und wann man „da“ ist. Soll heißen: Ob man einen Dagegen- oder eine Dafür-Partei ist, liegt an der Perspektive.

Zum Beispiel sei die FDP dafür, E-Fuels zuzulassen. Für ihn ist das wichtiger, als dass die Partei gegen das Verbrenner-Aus im Jahr 2035 auf EU-Ebene ist – obwohl Parlament und Kommission das Vorhaben bereits verhandelt hatten, auch die deutsche Regierung hatte zugestimmt. In letzter Minute wurde die Verabschiedung des Gesetzes, das ein Herzstück des EU-weiten Green New Deals ist, verschoben, weil Verkehrsminister Wissing sich dagegenstellte. Verbrenner, die künftig ausschließlich mit klimaneutralen E-Fuels betankt werden, sollen weiterhin zugelassen werden können, so Wissings Forderung.

Wenn sie sich nicht an das halten, was vereinbart wurde, dann halten wir uns auch nicht mehr daran. Wolfgang Kubicki über die Grünen

In der Partei wirbt Kubicki schon lange für eine harte Haltung gegenüber den Grünen. Er habe den Grünen eine Ansage gemacht, erzählte er dem Tagesspiegel schon im Januar. „Alles, was ihr Unbotmäßiges macht, machen wir jetzt auch. Wenn sie sich nicht an das halten, was vereinbart wurde, dann halten wir uns auch nicht mehr daran.“

Die Grünen, findet er, hielten sich eben nicht an Absprachen. Im Koalitionsvertrag ist zum Beispiel ausgemacht, dass die Regierung sich dafür einsetzt, Fahrzeuge, die mit E-Fuels betankt werden können, auch nach 2035 zuzulassen. Dass die Regierung auf EU-Ebene laut Verhandlungsergebnis doch nicht in dieser Härte darauf bestanden hatte, findet Kubicki offensichtlich falsch.

Die Unterstützer

Das Argument der Ampel-Haderer, die auf die Wahlverluste Richtung Union verweisen, wiegt schwer. Dass die Ministerriege inklusive Christian Lindner nun auch mal polemisch gegen die Ampelpartner austeilt, spricht dafür, dass die Kritik der Zweifler Gehör findet.

Wenn schwachsinnige Antworten vorliegen, dann sagen wir Nein. Bijan Djir-Sarai

Montag dieser Woche im Hans-Dietrich-Genscher-Haus. FDP-Generalsekretär Bijan Djir-Sarai hat zur Pressekonferenz geladen. Ob Verbrennermotor, Gasheizungsverbot oder ein schärferes Waffenrecht: Überall sei die FDP die „Dagegen-Partei“, ob sie noch irgendwo „Dafür-Partei“ sei? „Wenn schwachsinnige Antworten vorliegen, dann sagen wir Nein“, sagt Djir-Sarai. Es ist keine „Dafür“-Antwort.

Die „Dafür-Partei“

Schon einmal wurde die FDP als Partei wahrgenommen, die vor allem dagegen war. Es war in der Zeit um 2013, als sie nach der schwarz-gelben Regierungszeit aus dem Bundestag flog, damals war die FDP tief zerstritten. Lindner schrieb in seinem Buch „Schattenjahre“ darüber: „Viele Wähler allerdings nahmen uns gegenwärtig als ‘Dagegen-Partei’ wahr: als politische Kraft, die sich in erster Linie an den Ideen ihrer Mitbewerber abzuarbeiten versuchte, statt selbst konstruktive Vorschläge zu unterbreiten.“

2013 sei die Partei den meisten Menschen „als eine Vereinigung erstarrter, verbohrter Egoisten, die vor allem Zukunftsangst verband“ vorgekommen, schrieb er, dabei sei sie eigentlich „optimistisch, progressiv, weltoffen und individualistisch im besten Sinne des Wortes!“

Dass die Partei wieder so gesehen werden könnte, ist die Angst derer, die in diesen Tagen betonen, wie optimistisch die Freien Demokraten sind. In der Sache sind sich die „Dafür“ und „Dagegen“-Lager oft einig. Kein Liberaler will für die Kindergrundsicherung in einem knappen Haushalt zwölf Milliarden Euro mehr ausgeben, sie sind sich einig bei der Zulassung von E-Fuels und Verbrennern nach 2035, und es ist unwahrscheinlich, in den Reihen der Liberalen Unterstützer für den Habeck-Vorschlag zum Verbot von Gas- und Ölheizungen ab 2024 zu finden. Es geht also vor allem um den Tonfall.

Johannes Vogel

Nach dem Wahldebakel in Niedersachsen setzte sich Johannes Vogel, Vizevorsitzender der Partei und Erster Parlamentarischer Geschäftsführer der Fraktion, in die Tagesthemen und sagte, die FDP müsse offenbar „stärker umsetzen, was wir uns vorgenommen haben, an Modernisierungsprojekten“. Die Partei müsse offenbar deutlich machen, „dass wir nicht gegen Dinge sind, sondern vor allem eine ‘Dafür-Partei’, die das Land gestalten will“. Wenn man „mit der eigenen Performance“ nicht glücklich sei, müsse man eben „die Ärmel hochkrempeln“.

Schon im September des vergangenen Jahres sagte er laut dem Magazin „Stern“ auf einer Veranstaltung: „Es ist falsch zu sagen: Ja, wir sind jetzt irgendwie in die Ampel geraten, und eigentlich finden wir das auch Scheiße, aber irgendwie müssen wir halt dableiben, weil ging nicht anders.“ Wer solle das denn wählen?

Johannes Vogel: Der „Dafür“-Politiker © Foto: Alena Schmick

Wie er sich die konstruktive FDP vorstellt, ließ sich in der vergangenen Woche beobachten. Gemeinsam mit dem FDP-Abgeordneten Lukas Köhler hat er ein Diskussionspapier vorgelegt, das vorschlägt, CO₂ früher als bislang geplant „verbindlich“ zu deckeln. „Für die Menschheitsaufgabe Klimaschutz sind die nächsten Jahre entscheidend“, schrieb Vogel auf Twitter. Damit, dass die FDP sich gegen das vollständige Verbrenner-Aus stellt, hat Vogel kein Problem. Aber damit, dass die FDP deswegen als Partei gilt, die gegen Klimaschutz sei, schon.

Die Unterstützer

Am vergangenen Wochenende, ungefähr zu der Zeit, als Verkehrsminister Wissing gegen „Klima-Blabla“ lästerte, bewarb sich der FDP-Abgeordnete Konstantin Kuhle in Niedersachsen um den Landesvorsitz. „Unsere Aufgabe als Freie Demokraten kann es nicht sein, einfach den Frust und die Enttäuschung einzelner Bevölkerungsgruppen einzusammeln, zu kombinieren und dann auch noch anzuheizen“, rief er während seiner Bewerbungsrede.

Konstantin Kuhle auf dem Landesparteitag: Kein „Naturgesetz“ unempathisch rüberzukommen © dpa/Moritz Frankenberg

„Es ist kein Naturgesetz, dass man als Liberaler unsympathisch oder unempathisch rüberkommt“, sagte er. Sie müssten sich „auf die Ebene der Wählerinnen und Wähler“ begeben. „Und wir werden auch darüber nachdenken müssen, ob unsere Verhaltensweisen vielleicht dazu beigetragen haben, Wähler abzustoßen.“ Er wurde mit 63 Prozent der Stimmen zum neuen Landeschef gewählt. Es galt als sehr gutes Ergebnis.

Es ist kein Naturgesetz, dass man als Liberaler unsympathisch oder unempathisch rüberkommt. Konstantin Kuhle

Die „Dafür“-Plädierer wollen das Wählerspektrum der FDP ausweiten. Sie glauben, es reicht nicht, die unzufriedenen konservativen Anhänger mit vermeintlichem „FDP pur“ zu beruhigen, um sie von der Union zurückzulocken. 21 Prozent der 18- bis 24-Jährigen haben die FDP bei der vergangenen Bundestagswahl gewählt. Auf diese Stimmen wollen Leute wie Kuhle und andere aufbauen, auf keinen Fall wollen sie sie vergrätzen.

Ein Ausweg?

Es gibt einen Punkt, bei dem sich die Lager einig sind: Die Stammwählerschaft ist zu klein, sie soll wachsen. Selbst Frank Schäffler, Abgeordneter aus Nordrhein-Westfalen und nicht im Verdacht, mit linksliberalen Ideen zu flirten, meint, die FDP müsse das „Aufstiegsversprechen für alle erneuern“. „Wir müssen in unserer Ansprache emotionaler werden“, sagt er.

Die Parteiführung um Lindner aber hat sich offenbar noch nicht für eine Strategie entschieden, um die FDP wieder zusammenzuführen. Das ist gefährlich, weil sie zunehmend zerstritten wirkt. Und wenig verschreckt Wähler nachhaltiger als Streit. Das dürfte eigentlich niemand so gut wissen, wie die FDP.

