Die Kindergrundsicherung soll kommen Das ändert sich für Familien

Beim Thema Kindergrundsicherung hat die Ampel-Koalition einen monatelangen Konflikt vorerst beigelegt. Worauf man sich geeinigt hat und was sich für Familien ändert – ein Überblick.

Das wurde beschlossen

Leistungen für Kinder sollen ab 2025 aus einer Hand kommen, von einer neuen Behörde, für die bundesweit Zweigstellen aufgebaut werden müssen: der Familienservice. Dafür wird die bisherige Familienkasse der Bundesagentur für Arbeit weiterentwickelt.

Kindergeld, Kinderzuschlag, Bürgergeld, Sozialhilfe, und teilweise auch Zuschüsse für Lernen und Kultur, das alles wird künftig unter dem Label Kindergrundsicherung zusammengefasst. Für alle, die bisher nur Kindergeld beziehen, ändert sich de facto nichts: Die Leistung heißt künftig Kindergarantiebetrag, muss aber nicht neu beantragt werden.

Das ändert sich bei der Leistungshöhe

In der Frage, ob die Transferleistungen grundsätzlich erhöht werden, hat sich Finanzminister Christian Lindner (FDP) weitgehend durchgesetzt: Es wird kaum ein Extra geben.

Wie im Koalitionsvertrag verabredet, soll das soziokulturelle Existenzminimum nach neuen Parametern bestimmt werden. Das Ergebnis nahm Lindner am Montag vorweg: Für Kinder von null bis fünf Jahren werde sich eine Erhöhung um acht Euro ergeben. Für die Altersklassen darüber bleiben die Sätze wie sie sind, abgesehen von den üblichen regelmäßigen Anpassungen zum Beispiel aufgrund der Inflation. Es ist vor allem dieser Punkt, der die Einigung aus Sicht der Sozialverbände zu einem Misserfolg macht.

Im Einigungspapier der Koalition wird nun eine Linie vertreten, für die bisher nur Lindner stand: nämlich die, dass die Ampel bereits viel für Familien getan habe und es nun darum gehe, darauf aufbauend eine Verwaltungsreform zu bewältigen. In der Tat gab es schon substanzielle Verbesserungen für Familien: Beispielsweise wurde zum Januar 2023 das Kindergeld auf 150 Euro pro Kind erhöht, und auch die Regelsätze für Kinder im Bürgergeld wurden deutlich angehoben.

Immerhin: Der bisher befristete Sofortzuschlag von 20 Euro pro Kind, der zum Juli 2022 für Bedürftige eingeführt wurde, geht in der Neuberechnung des Existenzminimums auf. Die 20 Euro werden also im Ergebnis weiterhin und dann unbefristet gezahlt, obendrauf kommen für eine Altersgruppe wie oben beschrieben acht Euro echte Erhöhung.

Mehr Geld für Alleinerziehende

Für Alleinerziehende ergeben sich größere Änderungen als für andere Gruppen. Unterhalt und Unterhaltsvorschuss werden nicht mehr, wie beim Bürgergeld, zu 100 Prozent als Einkommen des Kindes angerechnet, sondern nur noch zu 45 Prozent. Dieser Satz steigt nur, wenn sehr viel Unterhalt gezahlt wird. Im Ergebnis bekommen die Familien also mehr Unterstützung vom Staat.

Eine relevante Änderung gibt es beim Unterhaltsvorschuss, den Alleinerziehende bekommen, wenn der andere Elternteil nur so wenig zahlt, dass der Mindestunterhalt des Kindes nicht gesichert ist. Ist ein Kind mindestens sechs Jahre alt, gibt es den Unterhaltsvorschuss künftig nur noch, wenn der alleinerziehende Elternteil selbst mindestens 600 Euro verdient. Das soll einen Erwerbsanreiz schaffen.

Der Anreiz, selbst zu arbeiten, soll steigen

Wenn Eltern selbst Geld verdienen, werden die Transferleistungen, die sie bekommen, mit steigender Höhe des Einkommens nach und nach abgeschmolzen. Bei der Kindergrundsicherung soll der Anreiz, selbst zu arbeiten, höher sein als bisher beim Bürgergeld. Die so genannte Transferentzugsrate wird nicht bei 80 bis 100 Prozent, sondern nur bei 45 Prozent des Einkommens liegen. Das macht Arbeit attraktiv.

Auch künftig braucht es einen Antrag

Es wird nicht, wie ursprünglich einmal gedacht, dazu kommen, dass die gesamte Familienförderung zu einer Bringschuld des Staates wird. Die Familien müssten immer noch einen Antrag stellen, sagte Familienministerin Lisa Paus (Grüne) am Montag am Rande der Pressekonferenz, bei der die Einigung vorgestellt wurde. Die Leistungen des so genannten Bildungs- und Teilhabepakets, also Zuschüsse etwa für den Sportverein, sollen über ein Kinderchancenportal digital zusammengefasst werden.