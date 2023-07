Die Rhetorik-Kniffe des Kanzlers Zwei Rhetorikprofis beurteilen den Scholz-Auftritt

Niemand wird allein gelassen. Die Bürger*innen sind in Krisenzeiten nicht auf sich gestellt. Es war die zentrale Aussage in Scholz‘ erster Sommer-Pressekonferenz vergangenes Jahr. „You’ll never walk alone“, wiederholte der Kanzler mehrmals. Einlösen konnte er das Versprechen nicht.

Knapp ein Jahr später wird sich Scholz wieder mehr als zwei Stunden den Fragen der Hauptstadtpresse gestellt haben. Neuer Versuch also, mit neuem rhetorischem Werkzeug. Doch was genau macht diese typische Scholz-Manier, seine Rhetorik aus? Und hat sich etwas an seiner Zugeknöpftheit verändert?

Christian Rangenau ist Rhetoriktrainer und Schauspiellehrer.

Scholz‘ Kühle, seine Gelassenheit, sein erzählerischer Redestil ohne Höhen, Tiefen oder starke Betonungen, sei ein zweischneidiges Schwert, meint Christian Rangenau. Er ist Rhetorik- und Kommunikationstrainer, Schauspiellehrer und Regisseur. Und er leitet seit mehr als 25 Jahren, das von ihm gegründete Coachinginstitut Stagement. „Wir haben eine extreme politische Situation“, sagt er. „Und da ist es hilfreich, wenn man weiß, dass jemand wie Olaf Scholz am politischen Hebel sitzt, der Ruhe ausstrahlt.“

Scholz schafft es kaum, die Bevölkerung emotional abzuholen

Angesprochen auf die Gewalt in Schwimmbädern, spricht Scholz von „kommunaler Daseinsvorsorge“. Diese sei wichtig, deshalb müsse auch die Polizei Präsenz zeigen. Für Rangenau ist genau diese Art, mit Bürokrat*innendeutsch zu antworten, wo es doch um eine hochemotional aufgeladene Situation gehe, der falsche Ansatz. Die Situation von Menschen, „die tatsächlich Angst haben müssen, ins Freibad zu gehen“, werde völlig ignoriert.

Flankiert werde diese Diskrepanz von einem ungebrochenen Optimismus. Gleich zu Beginn der Pressekonferenz muss Scholz auf die Frage eingehen, ob die Umfrageerfolge der AfD nicht auch auf sein Konto gehen würden. Der Kanzler bedient sich daraufhin der Technik, „einen historischen Rückblick zu starten“, sagt Rangenau. Scholz äußert sich zuversichtlich, dass dieses Bewegungen, damals wie heute, wieder vorbeiziehen würden.

Optimismus funktioniert nicht ohne Empathie

Sich des rhetorischen Mittels des Optimismus zu bedienen, sei auch durchaus richtig, meint Rangenau. „Es ist extrem wichtig, die Qualität von Zuversicht nicht zu unterschätzen“, sagt er. „Das produziert Sicherheitsgefühle.“ Jedoch gefährde die „Eindimensionalität im Ausdruck von Olaf Scholz“ dessen Glaubwürdigkeit.

Ohne sich emotional auf die Bürger*innen einzulassen, verpufft diese Zuversicht eher in Verunsicherung, sagt Rangenau. Selbst, wenn Antworten hier nicht von Ideenlosigkeit, sondern von konkreten Lösungsansätzen geprägt wären, gingen diese unter. „In der oft eintönigen Betonung, bekommt man die wichtigen Dinge nicht richtig mit.“

Was bleibt sei eine empfundene Unstimmigkeit zwischen der gelebten Realität der Bürger*innen und einem Olaf Scholz dessen Optimismus „nicht beruhigt, weil ich keine konkreten Ideen höre, wie wir das Problem lösen können“, sagt Rangenau. Was fehlt ist ein Kanzler, der das Gefühl gibt: „Der spricht mir aus der Seele. Da ist einer, der versteht mich.“

Scholz kann auch mitreißen

Stefan Wachtel, ebenfalls Rhetorik-Coach und Autor mehrerer Bücher zu dem Thema, spricht gar von einem Scholz, „der sich so in Ignoranz rettet“. Einem, der die Mehrheitsmeinung und -ängste, gerade in Bezug auf die AfD, ignoriert und in einen „Modus der Rechthaberei“ verfällt.

Stefan Wachtel ist Sprechwissenschaftler und hat mehrere Bücher über Rhethorik geschrieben.

Reiht sich also die Sommer-PK ein in die Auftritte des kühlen Scholzomat? Nicht ganz. Rein handwerklich würde Scholz sogar „sehr smart“ sprechen, meint Wachtel. Strukturiert und frei. Fast immer mit einem konkreten Zielsatz endend.

Besonders in seinem Anfangsstatement, das Olaf Scholz in vier Punkte gliederte, sagt auch Rangenau. Gar mitreißend habe Scholz gewirkt. Ausgerechnet als er über Deutschland als Standort für die Halbleiter-Industrie sprach.

„Herausgestochen ist seine mimische und kraftvolle Intonation“, sagt Rangenau. Es bleibt jedoch wohl der einzige rhetorische Höhepunkt in mehr als 120 Minuten. Den großen Hammer ließ der Kanzler weg.