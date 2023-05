„Die Stille war erst ungewohnt“ Wie Ukrainer in Deutschland am Leopard trainieren

Die Geheimhaltungsstufe ist hoch. Zum Schutz der ukrainischen Soldaten, die anderthalb Autostunden westlich von Berlin für den Krieg gegen Russland ausgebildet werden, tragen sie keine Namensbänder. Schlauchschals und Sonnenbrillen verhindern, dass sie identifiziert werden können.

„President“ und „Riddick“ – so lauten die Rufnamen der beiden Männer in der ukrainischen Armee, der sie seit acht Jahren angehören. Sie berichten, dass sie seit dem 24. Februar 2022, als Russland ihr Heimatland überfiel, pausenlos im Einsatz waren – zu Beginn bei der Verteidigung Kiews, zuletzt in der noch andauernden Schlacht um Bachmut. „Die Ruhe und Stille hier waren anfangs sehr ungewohnt für uns“, erzählt „President“. Es lässt sich anhand der Berichte über die brutalen Kämpfe in der Stadt ausmalen, welch Untertreibung das sein muss.

Ältere Dänen geben Anweisungen

An diesem Freitag gewährt die Bundeswehr anlässlich eines Besuchs von Verteidigungsminister Boris Pistorius einen Einblick in die EU-Mission zur militärischen Unterstützung der Ukraine, kurz EUMAM. Sie wurde am 17. Oktober beschlossen, einen Monat später gestartet und ergänzt die Trainingsaktivitäten der Amerikaner. Mit zwei sogenannten Ausbildungs-Hubs liegt der Schwerpunkt in Deutschland. Die Planung läuft über das Special Training Command von Generalleutnant Andreas Marlow in Strausberg. 24 EU-Staaten stellen Personal und Material.

Militärausbildung in Deutschland Vor etwa einem Jahr wurden die ersten ukrainischen Soldaten in Deutschland ausgebildet - damals in Idar-Oberstein am Flugabwehrpanzer Gepard sowie an der Panzerhaubitze 2000.

sowie an der Panzerhaubitze 2000. Nach der Entscheidung vom Januar, nun auch moderne Leopard-2-Kampfpanzer zu liefern, fand die entsprechende Ausbildung im Niedersächsischen Munster statt, dem größten Heeresstandort in Deutschland.

zu liefern, fand die entsprechende Ausbildung im Niedersächsischen Munster statt, dem größten Heeresstandort in Deutschland. Im Jahr 2022 wurden in Deutschland 1100 ukrainische Militärs ausgebildet. Inzwischen sind es rund 3000, zum Jahresende sollen es mindestens 9000 sein.

Von der Kaserne in Klietz ist es mit dem Bus kilometerweit in den Kiefernwald hineingegangen auf den Truppenübungsplatz. Um sechs Leopard 1 A5 stehen mehrere Gruppen ukrainischer Soldaten, denen gezeigt wird, wie sie auf dem Schlachtfeld die Kette wechseln, den Motor notdürftig reparieren oder Öl nachfüllen. Das Rohr mit dem 105-Millimeter-Kaliber muss auch regelmäßig gereinigt werden. Die Anweisungen kommen von dänischen Soldaten, meist älteren Semestern, die die Technik der von westlichen Armeen längst ausgemusterten Panzermodelle noch beherrschen.

Ukrainer sind „Voll motiviert“

Sie weisen auch ihre Bundeswehrkollegen ein, damit diese später den nächsten ukrainischen Schützlingen die nötigen Handgriffe beibringen können. 9000 sollen es bis Jahresende in den verschiedenen Waffengattungen sein. Stand jetzt haben rund 3000 Ukrainer einen der bis zu sechswöchigen Crashkurse in Deutschland durchlaufen – und können nun die Panzerhaubitze 2000, den Flugabwehrpanzer Gepard oder den Leopard 2 bedienen.

Der 51-jährige Jesper berichtet, er habe noch nie mit Menschen zu tun gehabt, die so „voll motiviert“ seien. Er erzählt seinem Minister Troels Lund Poulsen davon, den der deutsche Amtskollege mitgebracht hat. Auch Pistorius ist nach den Gesprächen beeindruckt von den ukrainischen Soldaten, von denen derzeit 1300 in Deutschland sind: „Die lernen schnell, die brennen richtig.“

„President“ und „Riddick“ haben bisher eigenen Angaben zufolge mit T-64-Panzern sowjetischer Bauart gekämpft. Nun erzählen sie, warum sie sich auf die rund 100 Leopard 1 aus deutschen, dänischen und niederländischen Industriebeständen freuen, die bis Jahresende Stück für Stück wieder in Schuss gebracht und der Ukraine überstellt werden sollen. „Sie sind sehr beweglich, und das Waffensystem hat einen Stabilisator“, erklärt „Riddick“. Das ermöglicht auch bei holpriger Fahrt präzises Feuern. „Und es gibt eine Wärmebildkamera“, ergänzt „President“.

„Etwa 50 Prozent der Kampfhandlungen in der Ukraine finden nachts statt“, erläutert Generalleutnant Marlow, „mit dem 1 A5 werden die hier ausgebildeten Soldaten etwa russischen T-72-Panzern überlegen sein.“ Das am weitesten entwickelte Leopard-1-Modell, das bisher bei Rheinmetall und der Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft auf dem Hof stand, sei zwar, so später auch Minister Pistorius, „ein alter, aber kampfkräftiger Panzer“.

Sonntags ist Ruhepause für die Soldaten

Nächste Woche, nach dem Ende der technischen Schulung, geht es für die Gruppe von „President“ und „Riddick“ ins Gelände. Die Ausbildungstage sind lang, oft zwölf Stunden, bis in den Abend hinein. Nur an Sonntagen gibt es eine Ruhepause. Schließlich muss ihnen das, was sonst mindestens ein halbes Jahr dauert, im Schnellverfahren beigebracht werden.

Ihre Ausbildung zwischen zwei Einsätzen ist für die dänischen und deutschen Soldaten „etwas, das für unsere Lebenswirklichkeit sehr fremd ist“, wie Pistorius sagt. Es hinterlässt auch Spuren. Kommandeur Marlow berichtet, dass es psychologische Hilfe für Bundeswehrangehörige gibt, die als Ausbilder oder Übersetzer eine enge Beziehung zu einem der ukrainischen Soldaten aufbauen und dann von seinem Tod auf dem Schlachtfeld erfahren. „Das“, so Marlow, „kam schon vor.“

„Viel Glück“, wünscht Pistorius auch „President“ und „Riddick“. Sie sagen: „Danke für die Unterstützung.“ Bald geht es für sie, neu bewaffnet, zurück in den Krieg.