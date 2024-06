Die Union und die K-Frage  Wagt Friedrich Merz sich aus der Deckung?

Sie spazieren betont gelassen durch die Fußgängerzone, die Bühne am Ende der Straße fest im Blick. Hinter ihnen recken junge Parteiaktivisten Plakate in die Höhe: „In love with EU“ steht da, und: „Zukunft wird aus Mut gemacht“. Vielleicht hundert geladene Gäste sitzen auf Bierbänken und warten mit noch einmal so vielen Zaungästen auf die Stars des Abends.

„Begrüßen Sie mit mir den Spitzenkandidaten für die Europawahl, Christian Ehler“, schallt die Stimme durch die Lautsprecher direkt im Zentrum Potsdams. „Den Spitzenkandidaten für die Landtagswahl, Jan Redmann“, geht es weiter. Und zu guter Letzt: „Den Vorsitzenden der CDU Deutschlands: Friedrich Merz.“ Freundlicher Applaus.

Endspurt im Europawahlkampf. Merz tritt als Parteichef auf, Spitzenkandidaten sind die anderen: Ehler will am Sonntag ein fünftes Mal Abgeordneter in Brüssel werden und wirbt für die CDU „als Sieger“. Redmann will am 22. September „Historisches“ erreichen und als erster CDU-Politiker Brandenburg regieren.

CDU-Chef Friedrich Merz mit Jan Redmann (l.), Landesvorsitzender der CDU Brandenburg, und Christian Ehler, Spitzenkandidat der CDU Brandenburg zur Europawahl 2024, am Brandenburger Tor in Potsdam. © dpa/Christoph Soeder

Der Termin für die Landtagswahl in Brandenburg ist auch der Stichtag, bis zu dem Merz verkünden will, ob er die Union als Kanzlerkandidat in die Bundestagswahl 2025 führen wird – nach den bisherigen Planungen.

Vor der Europawahl am 9. Juni, daran gab es nie einen Zweifel, würde Merz sich nicht erklären. Aber nach dem Wahlsonntag dürfte die Frage virulent werden: Könnte ein Kanzlerkandidat Merz womöglich für den entscheidenden Schwung in den Landtagswahlkämpfen in Brandenburg, aber auch in Sachsen und Thüringen sorgen?

Im Merz-Lager kursieren derartige Gedankenspiele. Sucht er die Offensive, um eine mögliche Kandidaten-Debatte im Keim zu ersticken? Oder würde er damit seine Kandidatur gefährden?

Die Union profitiert nicht von den Krisen der anderen

Offiziell wollen die Vorsitzenden von CDU und CSU „im Spätsommer“ erklären, wer der Kandidat sein wird. CSU-Chef Markus Söder hatte früh gefordert, erst nach den Wahlen im Osten zu entscheiden. Es mache „wenig Sinn“, einen Kanzlerkandidaten in drei Landtagswahlen zu schicken. Die Ergebnisse müssten zudem „sehr, sehr sensibel und sehr genau“ analysiert werden, um „daraus möglicherweise auch gute Argumente für die Personalfrage“ zu finden.

Die Union verharrt in Umfragen um die 30 Prozent. Sie profitiert weder vom schlechten Bild der Bundesregierung noch von der Krise der AfD.

Bei der Europawahl am Sonntag scheinen CDU und CSU auch nicht viel besser als 2019 abzuschneiden. Damals hatte die Union mit 28,9 Prozent ihr historisch schlechtestes Ergebnis eingefahren. Laut Deutschlandtrend der ARD kommt sie nun auf 29 Prozent. Das Spitzenduo Merz als Parteichef und Ursula von der Leyen als Kommissionspräsidentin bringen so gesehen keinen Schub.

Merz ist bei den Befragten unbeliebter als Kanzler Olaf Scholz (SPD) und liegt in der Kandidatenpräferenz hinter Söder und dem nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten Hendrik Wüst.

In der CDU-Zentrale erinnern die Strategen hingegen an den Parteitag im Mai: CSU-Chef Söder hielt dort eine Rede und hatte Merz in den höchsten Tönen gelobt. Zur Kandidatenfrage hatte er gesagt: „An mir wird der Erfolg 2025 nicht scheitern. Im Gegenteil: Ich verspreche Euch: Wir werden das nächste Jahr gemeinsam rocken und die Ampel-Regierung ablösen.“ Für Merz-Anhänger war dies das Signal: Merz kann, wenn er will.

Allerdings hatte Söder auch auf den vereinbarten Zeitplan verwiesen. Und doch gibt es jene Gedankenspiele, wonach eine Kandidatur des CDU-Chefs vor den Wahlen im Osten womöglich den entscheidenden Schub geben könnte – und damit auch Merz.

Merz kommt bei jungen Wählern und Frauen nicht an

Meinungsforscher wie Forsa-Chef Manfred Güllner raten allerdings ab. Merz habe grundsätzlich das Problem, dass es bei jungen Wählern und bei Frauen viele Vorbehalte gegen ihn gebe. Zudem schneide Merz im Osten schlechter ab als im Westen. „Es wäre falsch, vor den Landtagswahlen die Kanzlerkandidatur zu erklären“, resümiert Güllner. Mehr noch: „Es würde der CDU in den Wahlkämpfen schaden.“

Auch Milieuforscher sagen, Merz sei nicht der optimale Kandidat. Er spreche bestimmte gesellschaftliche Gruppen einfach nicht an. Daher mache eine vorzeitige Kandidatur strategisch keinen Sinn.

Die Merz-Anhänger rechnen anders. Das Allensbach-Institut sehe die CDU in manchen Monaten schon bei 34 Prozent. Da ist zudem der Hinweis, die Deutschen hätten viele Sorgen und nicht wie vor fünf Jahren ein zentrales Problem, etwa den Klimawandel. Und es setze sich langsam die Ansicht durch, dass die neue CDU nicht mehr für die vergangenen 16 Regierungsjahre unter Angela Merkel verantwortlich sei.

Debatten könnte es bereits am kommenden Sonntagabend geben – mit dem Ergebnis der Europawahl. „Es droht die Generalprobe für die Bundestagswahl 2025 in die Hose zu gehen“, fürchten manche in der Partei. Für Ruhe würde allein ein Ergebnis „mit einer Drei vorne“ sorgen.

In der Parteizentrale werden sie analysieren, ob die CDU bei der ersten bundesweiten Wahl mit Merz nicht nur das „Kernpotenzial“ der Unionswähler erreichen kann, sondern auch die sogenannten „Potenzialwähler“ – Menschen, die meist SPD, FDP oder Grüne wählen, aber durchaus auch mal der CDU ihre Stimmen geben. Die Wechselwähler zu überzeugen, darauf kommt es an.

Dazu müsse die Union aber glaubwürdig dafür stehen, die Probleme zu lösen, heißt es im Konrad-Adenauer-Haus. Daran glaubt laut Infratest Dimap derzeit nur jeder fünfte Befragte.

Ob sich das bis zu den Landtagswahlen ändern kann? Der Sommer endet mit dem Tag der Wahl in Brandenburg. Bis dahin müssen Merz und Söder klären, wer CDU und CSU in den Bundestagswahlkampf führen wird.

Sollte die CDU drei Wochen vorher in Sachsen erfolgreich sein und in Thüringen sogar die AfD ausbremsen, könnte Merz in die Offensive gehen und so dem Wahlkampf in Brandenburg vielleicht doch etwas Schwung geben. In der CDU heißt es: „Das Ergebnis wird den Spin für 2025 setzen.“

Dieser Artikel erschien zuerst im Handelsblatt.