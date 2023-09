Die zwei Gesichter der Union Wie Söder und Rhein in Bayern und Hessen gewinnen wollen

Es geht um den Mond. Und der alte Star-Trek-Fan Markus Söder preist seine eigene Weitsicht, dass er sich schon vor Jahren für die bayerische Raumfahrt starkgemacht hat, als das fast nur für Hohn und Spott sorgte. Nun, da auch die Europäer Elon Musk Paroli bieten wollen, genießt es der Ministerpräsident sichtlich, ankündigen zu können, dass nun wohl bald ein Mond-Kontrollzentrum nach Oberbayern kommt – Knowhow, Forschung und Jobs inklusive.

Der CSU-Chef wäre nicht er selbst, beließe er es ausgerechnet bei diesem Wahlkampftermin eine S-Bahn-Stunde östlich von München dabei. Das Publikum aus Parteimitgliedern und örtlichen Honoratioren erfährt, dass es den 56-Jährigen nicht mehr auf den Mond zieht. Nach einer Kunstpause setzt er seine Pointe: „Aber sollte ich die Chance haben, den ein oder anderen Spitzenfunktionär der Grünen dort hin zu schießen.“ Im Alten Speicher von Ebersberg brandet Jubel auf.

Die Umweltpartei ist Söders Lieblingsgegnerin vor der Landtagswahl am 8. Oktober. Mal passen die Grünen und Bayern zusammen „wie Kamillentee und Oktoberfest“, mal wird etwas derber gegen „grün verhungerte Funktionäre“ gewettert, die der Nation vorschreiben wollen, was sie zu essen habe – dabei will Bundesminister Cem Özdemir ungesunde Produkte nicht aus den Regalen verbannen, sondern nur kindgerechte Werbung dafür.

Söder nimmt zwar für sich in Anspruch, dabei keine hetzerische Sprache zu benutzen, zur Abkühlung des aufgeheizten politischen Klimas aber trägt er nicht bei: Kürzlich wurde das grüne Kandidatenduo aus Ludwig Hartmann und Katharina Schulze mit einem Stein beworfen.

„Ampelfrei“ sollen beide Länder bleiben

Nur wenige Kilometer hinter der bayerischen Grenze, im 15.000-Einwohner-Städtchen Dieburg, ist die Welt eine völlig andere, gerade für die Grünen. Hier wirft nicht nur keiner mit Steinen auf sie, der Ministerpräsident von der Union will gar weiter mit ihnen regieren.

Zumindest ist das erklärtes Ziel von CDU-Mann Boris Rhein. der nach dem Doppelwahltag am kommenden Wochenende im Amt bleiben möchte. Anders als im benachbarten Freistaat gibt es dem christdemokratischen Generalsekretär Manfred Pentz zufolge in Hessen mit den Grünen „eine solide Vertrauensbasis“. Der Weg zu Kompromissen sei zwar oft lang und nervig, sie hielten aber auch, Streitfragen würden intern abgeräumt.

Wahlkampftermin in der Dieburger Römerhalle neben dem Penny-Parkplatz. Auch Rhein verzichtet nicht darauf, die politischen Steilvorlagen aus der Bundeshauptstadt aufzugreifen. „In Berlin erleben wir ein großes Chaos“, ruft der 51-Jährige in den Saal, „Freiheit statt Verbote“, lautet die Parole, die „Vergiftung des gesellschaftlichen Klimas“ lastet er dem Regierungsdrama ums Heizungsgesetz an. Hessen solle „ampelfrei“, sprich: erfolgreich und stabil bleiben. Diese Botschaft verbreiten Rhein und Söder unisono.

Sonst geht Rhein viel moderater mit der Konkurrenz um. An diesem Tag in Dieburg hebt er die Grünen kein einziges Mal negativ hervor, in Interviews sagt er nur, die Bundespartei hätte nicht die Mehrheitsgesellschaft im Blick, die im Land aber schon. Persönlich wird er schon gar nicht – weder gegenüber seinem grünen Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir noch SPD-Herausforderin Nancy Faeser, der Bundesinnenministerin, die er aus gemeinsamen Landtagsjahren kennt.

Unterschiedlicher könnte ihr Politikstil kaum sein

Die zwei so unterschiedlichen Gesichter und Stilarten der Union machen einerseits den Charakter der Volkspartei aus. Andererseits stehen auch sie in gewisser Weise für einen bis heute nicht aufgelösten Richtungsstreit. Die einen setzen weiter auf den Pragmatismus der Merkel-Jahre, in denen nicht nur ergebnislos eine Jamaika-Koalition im Bund sondiert wurde, sondern mit grüner Hilfe zahlreiche Landesregierungen geformt wurden. Den anderen war das zu links, weshalb Friedrich Merz als alter Rivale der Kanzlerin nun den Vorsitz führt.

Beide Methoden scheinen gleichwohl Erfolgsrezepte für die Union zu sein. Die jüngsten Umfrageergebnisse prophezeien ihr in Bayern wie Hessen einen riesigen Vorsprung. In beiden Fällen ohne großes Zutun des CDU-Bundesvorsitzenden, der jeweils nur zu einer großen Wahlkampfveranstaltung eingeladen wurde. Der große Unterschied ist ein anderer: Für Rhein zeigte der Trend zuletzt beständig nach oben, die aktuell vorgesagten 31 Prozent wären eine große Sache.

Söder dagegen kommt aus anderen Umfragehöhen. Bliebe es bei den derzeit 36 Prozent, womit er etwas schlechter als vor fünf Jahren abschneiden würde, kämen nicht nur kritische Fragen auf: Hat er sich trotz der Affäre um ein antisemitisches Flugblatt aus Schulzeiten seines Wirtschaftsministers Hubert Aiwanger von den Freien Wählern zu sehr an seinen Koalitionspartner geklammert und ihm damit eine wahlwirksame Unbedenklichkeitsbescheinigung ausgestellt? Zudem könnte der Dauerkanzlerkandidatkandiat in der Union weniger breitbeinig auftreten.

In der CDU könnte das durchaus mit etwas Schadenfreude betrachtet werden – der Asylstreit 2018 und das Kanzlerkandidatendrama 2021 wirken noch nach. Wenig erfreut sind manche von ihnen aktuell auch darüber, welchen strategischen Flurschaden Söders Anti-Grünen-Wahlkampf angerichtet haben wird. Sie warnen ihn wie auch Merz davor, „Türen so fest zuzuschlagen, dass wir sie 2025 nach der Bundestagswahl möglicherweise nicht mehr aufbekommen“.

Es ist eine unglaublich gefährliche Situation. Anders als Markus Söder glaubt Boris Rhein noch nicht so recht an den eigenen Wahlsieg.

Natürlich betonen Rhein und Söder Gemeinsamkeiten, den Einsatz für Wirtschaft und Forschung, das grunderwerbssteuerfreie Erstheim für Familien. „Es gibt eine bewährte Achse München – Wiesbaden, die muss wiederbelebt werden“, erklärte der Hesse in einem gemeinsamen „FAZ“-Interview mit Söder. Das war der Hinweis darauf, dass Vorgänger Bouffier maßgeblichen Anteil daran hatte, den Bayern – in seinen Augen ein Hallodri und Wendehals ohne Wertekompass – als Kanzlerkandidat zu verhindern.

Als Typen könnten Rhein und Söder kaum verschiedener sein. Rhein, selbst in Hessen vielen noch unbekannt, tingelt über die Marktplätze und stellt sich dem Land erstmals richtig vor. Ihn treibt nach einer Last-Minute-Niederlage 2012 im Kampf um das Rathaus seiner Heimatstadt Frankfurt die Sorge um, die Ampel könnte doch noch eine Mehrheit bekommen. Er warnt vor Übermut: „Es ist eine unglaublich gefährliche Situation.“

Boris Rhein hat im Haustürwahlkampf Bürger in Unterhosen getroffen. Der Mann, der sein Amt nach zwei Dritteln der Wahlperiode von Vorgänger Volker Bouffier übernommen hat und bei einem Erfolg in der Union wichtiger werden könnte, gibt den Kümmerer. Er hört sich geduldig die Geschichten an, die an ihn herangetragen werden, geht auf ihre Feste und Veranstaltungen, macht nur wenig eigene..

Boris Rhein und Markus Söder Der Jurist Boris Rhein , Jahrgang 1972, gehört mit einer längeren Unterbrechung von sieben Jahren seit 1999 dem hessischen Landtag an. In die Landesregierung trat er zuerst als Innenstaatssekretär unter Minister Volker Bouffier ein, als dieser auf Roland Koch als Ministerpräsident folgte, übernahm Rhein kurzzeitig das Ressort selbst. Nach der Landtagswahl wurde er im Frühjahr 2014 Hessens Wissenschaftsminister. Der in seiner Heimatstadt Frankfurt lebende Katholik ist verheiratet, Vater zweier Söhne und seit Mai 2022 Regierungschef.

, Jahrgang 1972, gehört mit einer längeren Unterbrechung von sieben Jahren seit 1999 dem hessischen Landtag an. In die Landesregierung trat er zuerst als Innenstaatssekretär unter Minister Volker Bouffier ein, als dieser auf Roland Koch als Ministerpräsident folgte, übernahm Rhein kurzzeitig das Ressort selbst. Nach der Landtagswahl wurde er im Frühjahr 2014 Hessens Wissenschaftsminister. Der in seiner Heimatstadt Frankfurt lebende Katholik ist verheiratet, Vater zweier Söhne und seit Mai 2022 Regierungschef. Markus Söder aus Nürnberg, evangelisch, verheiratet, hat vier Kinder, eines davon aus einer früheren Beziehung. Nach seinem Jurastudium arbeitete er als Redakteur beim Bayerischen Rundfunk, ehe er 1994 in den Landtag gewählt wurde. In die Landesregierung trat er 2007 als Staatsminister für Bundes- und Europaangelegenheiten ein. Unter Ministerpräsident Horst Seehofer, den er 2018 ablöste, war er erst Gesundheits-, dann Finanzminister. 2021 verlor er den Machtkampf gegen CDU-Chef Armin Laschet um die Unionskanzlerkandidatur.

Showman Söder sucht den direkten Kontakt seltener. Sein Format ist die mal launige, mal nachdenkliche, dann wieder forsche, aber in jedem Fall lange Rede, am liebsten im Bierzelt. Die Zuhörer in Ebersberg hängen an seinen Lippen, wenn er Anekdoten aus seinem prall gefüllten Politikerleben geschickt mit seinen Botschaften verbindet.

Uber den britischen Ex-Premier Boris Johnson beim G7-Gipfel vergangenes Jahr auf Schloss Elmau etwa sagt er: „Der hat schon etwas zu trinken bestellt hat, da war er noch richtig gelandet.“ Zwei Dinge soll das Publikum lernen: Ihr Landesvater kennt die Großen dieser Welt, auch US-Präsident Joe Biden, und muss sie gar nicht besuchen: „Wir sind das beliebteste Land der Welt, die kommen alle zu uns.“ Klar ist das „kein Zufall“, sondern Ergebnis jahrzehntelanger CSU-Herrschaft.

Manches tut mir auch leid. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder über seine Entscheidungen während der Corona-Pandemie.

Flapsig leitet er auch zum für ihn schwierigen Thema Corona über. Er erzählt von den ersten Pandemietagen, als selbst der um Rat gefragte CSU-Ehrenvorsitzende Edmund Stoiber keinen wusste. Söder will verdeutlichen, wie schwer in dieser noch nie dagewesenen Situation Entscheidungen zu treffen waren. Schließlich nehmen manche Bayern dem selbst ernannten Anführer von „Team Vorsicht“ manche Maßnahme übel. „Manche Verordnung war am Ende vielleicht zu viel“, sagt Söder überraschend selbstkritisch, „manches tut mir auch leid“.

Er gibt sich trotz des gegenläufigen Trends optimistischer als Rhein. „Man merkt, dass die Akzeptanz wieder zunimmt, weil es jetzt ernst wird“, sagt er dem Tagesspiegel nach dem Auftritt in Ebersberg. Er sieht die Zukunft des Wirtschaftsstandorts und der Demokratie in Gefahr. Da ist für jemanden wie Aiwanger oder gar die AfD, auch in Bayern prozentual auf dem Vormarsch, kein Platz. Er nimmt die sich so hart zur Brust wie sonst kaum jemand in der Union.

Für seine Verhältnisse wähnt er sich staatstragend und moderat im politischen Gefecht. „Für ein, zwei Prozentpunkte mehr riskiere ich nicht den Zusammenhalt“, sagt er, ein Hinweis, dass er auch anders könnte. Dass auch sein jetziger Umgang mit den Grünen nicht gerade gesellschaftlich befriedend wirkt und er als Person den jüngsten Umfragen zufolge durchaus polarisierend wirkt, will er nicht sehen.

Boris Rhein ist beileibe kein Linker. Als ehemaliger hessischer Innenminister und Mitglied der Mittelstandsvereinigung vertritt er durchaus konservative Positionen. Und trotzdem wird mit Blick auf den künftigen Kurs der Union am kommenden Wochenende sehr genau geschaut werden, welcher Stil überzeugender gewinnt.