Dienstältester Kultusminister Deutschlands Hamburgs Schulsenator Rabe tritt aus gesundheitlichen Gründen zurück

Hamburgs Schulsenator Ties Rabe (SPD) legt sein Amt aus gesundheitlichen Gründen mit sofortiger Wirkung nieder. Nachfolger des 63-Jährigen soll nach dpa-Informationen vom Montag die bisherige stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende Ksenija Bekeris werden. Am frühen Abend wollen Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD), Rabe und Bekeris eine Erklärung abgeben. Zuvor hatte das „Hamburger Abendblatt“ berichtet.

Rabe ist mit rund 13 Dienstjahren Deutschlands dienstältester Kultusminister, der in der Hansestadt Schulsenator heißt. Nach dpa-Informationen legt er sein Amt ausschließlich aus gesundheitlichen Gründen nieder. Er müsse sich mehrere Monate schonen, hieß es. Um noch einmal seine Arbeit Revue passieren zu lassen, sei am Dienstag ein Auftritt in der Landespressekonferenz geplant.

Rabe ist Gymnasiallehrer für Deutsch, Geschichte und Religion. Er trat mit dem Regierungswechsel 2011 unter Bürgermeister Olaf Scholz (SPD) in den Senat ein. Rabe hat eigentlich auch ein SPD-Bürgerschaftsmandat, das er aus gesundheitlichen Gründen aber nicht annehmen werde.

Seine Nachfolgerin Bekeris ist auch stellvertretende SPD-Landesvorsitzende. Die 45-jährige Berufsschullehrerin sitzt seit 2008 in der Hamburgischen Bürgerschaft. Seit 2011 ist sie stellvertretende Vorsitzende und sozialpolitische Sprecherin der Fraktion. Wie der Bürgermeister stammt sie aus dem Kreisverband Nord. (dpa)