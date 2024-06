Tagesspiegel Plus Diplomatische Nullnummer voraus? : Warum die Ukraine-Friedenskonferenz in der Schweiz schon vor dem Start fast gescheitert ist

In einer Woche kommen in Bürgenstock bei Luzern die Vertreter von rund 90 Staaten zusammen, um über einen Frieden in der Ukraine zu sprechen. Das Problem: Die Länder, die Druck auf Russland ausüben könnten, sind nicht hochrangig oder gar nicht vertreten – allen voran China.