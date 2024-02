„Lindners Rede vor den Bauern hat mich schockiert“ Drei Ehemalige erzählen, warum die FDP nicht mehr ihre Partei ist

Manchmal wirkt es, als habe die FDP-Spitze die Landtagswahlen in Thüringen, Sachsen und Brandenburg abgeschrieben, lange vor Wahlkampfbeginn. Zum Beispiel, als FDP-Chef Christian Lindner die Spitzenkandidatin zur Europawahl, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, auf einer Parteitagsbühne als Eurofighterin bezeichnete. Im Regierungsviertel fanden das viele lustig. Aber in Bautzen, Wechselburg, Wriezen? Eher nicht.

Die FDP droht, bei den Landtagswahlen in Ostdeutschland desaströse Ergebnisse einzufahren. In der letzten MDR-Umfrage zu Sachsen waren sie nicht einmal mehr aufgeführt, sie gehörten dort zu den „sonstigen Parteien“. Vor wenigen Wochen ist der langjährige sächsische Parteichef Holger Zastrow ausgetreten. Nicht nur er. Der Tagesspiegel hat mit drei Ehemaligen von ihnen gesprochen.

Miro Becker, 48 Jahre alt, früher Kreisvorsitzender Mittelsachsen:

Miro Becker hat Christian Lindners Bauernrede schockiert © Landesverband FDP Sachsen/Karsten Prausse

„Der Entfremdungsprozess hat für mich nicht vor Ort angefangen, sondern es geht um die FDP im Bund. Andere FDP-Mitglieder vor Ort sagen mir, dass sie meinen Austritt nachvollziehen können.

Ich war zu Beginn der Legislaturperiode ein Ampel-Optimist. Ich habe mich auch auf die Grünen gefreut. Am Anfang war die Ampel optimistisch. Dann aber wurde die Performance unerträglich und immer unerträglicher. Besonders die Streitereien. Man kann sich mal streiten. Was man aber nicht machen kann, ist eine Entscheidung treffen, mit einer Botschaft rausgehen und nicht mal 24 Stunden später kommt ein Papier aus einer der Koalitionsfraktionen und stellt das Ganze medienwirksam in Frage.

Ganz schlimm für die Bevölkerung sind auch die Rücknahmen der Förderungen, zum Beispiel für Elektromobilität. Wir haben hier viele Autohäuser, die rufen mich an, wenn es über Nacht solche Regelungen gibt.

Wir sind in Ostdeutschland eine Partei der Handwerker, der Kleinunternehmer und Bauern. Christian Lindners Rede vor den Bauern hat mich schockiert. Das war keifend. Dann die Vergleiche, dass er die Arbeit kenne, weil seine Frau ein Pferd habe – da dachte ich, das kann nicht gutgehen. Ihr habt Euch verrannt. Das können wir unserem originären Klientel vor Ort nicht mehr erklären. Die Entwicklungen der Ampelregierung erzeugen null Rückenwind für die anstehenden Landtagswahlen in 2024. Sie wirkten arrogant. Und ignorant.“

Mike Hauschild, 52 Jahre alt, ehemaliger sächsischer Landtagsabgeordneter und Bezirksvorsitzender Bautzen, inzwischen bei den Freien Wählern:

Inzwischen macht Mike Hauschild Politik für die Freien Wähler © Matthias Binner

„Die FDP hat sich auf Bundes- und Landesebene sehr weit von der FDP wegentwickelt, in die ich eingetreten bin. Ich bin Handwerker, Praktiker, Pragmatiker. Ich bin weder auf Landes- noch auf Bundesebene durchgedrungen. Es ist niemand mehr dabei, der selbst Wertschöpfung erbringt.

Ich nenne mal ein Beispiel: Für viele Jahre hatte die FDP die Forderung, die Pflichtmitgliedschaft für Betriebe in den Handwerkskammer aufzuheben. Das klang für mich schlüssig. Ich habe mich dann aber entschieden, mich damit zu beschäftigen. Inzwischen weiß ich, wie wichtig die Handwerkskammern sind, was sie alles bereithalten und vorhalten. Die Lehrlingsausbildung würde ohne die Handwerkskammern zusammenbrechen, ich bilde selbst seit vielen Jahren Lehrlinge in meinem Betrieb aus. Und wenn nicht alle Betriebe Mitglieder wären, und nur noch die zahlen würden, die selbst ausbilden, könnte diese Infrastruktur niemals aufrechterhalten werden.

Das ist eine abgehobene Position. Ich habe da wirklich viel Einblick und habe das mit dem Landesvorstand besprochen. Trotzdem gibt es weiterhin die Forderung im Programm.“

Christian Kindler, 40 Jahre alt, sachkundiger Einwohner in Wriezen, Brandenburg, früher für die FDP, inzwischen für eine eigene Wählergruppe:

Christian Kindler fühlt sich mit der FDP nicht mehr verbunden © Privat

„Die FDP war für mich eine Unternehmerpartei. Ich bin selbst Unternehmer, baue seit 2010 Holzhäuser. Ich wurde gefragt, ob ich Lust habe, für die FDP im Stadtrat aktiv zu sein. Ich bin eher links, aber früher hat das auch zur FDP gepasst.

In den letzten paar Jahren habe ich mich mit der Partei aber gar nicht mehr verbunden gefühlt. Seit die FDP Teil der Ampelkoalition ist, spart sie aus meiner Sicht am falschen Ende. Wir müssen mehr in Bildung investieren. Wenn wir unsere Kinder bilden, dann werden sie nicht rechts, dann hassen sie auch keinen Mohammed, nur weil er woanders herkommt. Das ist gerade eine ganz schlimme Situation. Bei der FDP fehlt der soziale Gedanke, das kommt nicht an. Wir müssen Geld ausgeben, um wieder vorwärtszukommen. Dafür muss man auch Schulden machen. Der Staat wird nicht pleitegehen.“