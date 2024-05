Drohnenarmee Bundeswehr? Diesem Jungfernflug sollen noch viele weitere folgen

Vergleichsweise unspektakulär endet an diesem Mittwoch auf dem Fliegerhorst Jagel bei Schleswig ein jahrelanger politischer Streit, der zu Zeiten der großen Koalition die Gemüter von Union und SPD erhitzte.

Jetzt, nach Russlands Angriff auf die Ukraine und der von Kanzler Olaf Scholz ausgerufenen „Zeitenwende“, ist es nur noch eine kleine Randnotiz, dass die Bundeswehr nun über Drohnen verfügt, die sich auch bewaffnen lassen. Der Jungfernflug des Typs Heron TP bildet zugleich den Auftakt zu einer noch viel intensiveren Nutzung der Technik in der Zukunft.

Schon vor dem ersten offiziellen Start ist der Inspekteur der Luftwaffe glücklich über das neue Gerät im Hangar. „Wir freuen uns, den Heron TP aus Schleswig im deutschen Luftraum einzusetzen“, sagte Generalleutnant Ingo Gerhartz dem Tagesspiegel: „Drohnen spielen eine entscheidende Rolle in modernen Einsätzen, indem sie Aufklärung, Überwachung und den Schutz eigener Truppen am Boden ermöglichen.“

Wir sind stolz darauf, an der Spitze dieser Innovation zu stehen und freuen uns auf die zukünftigen Möglichkeiten, die der Heron TP bietet. Luftwaffen-Inspekteur Ingo Gerhartz vor dem ersten offiziellen Start der neuen Drohne

Im Vergleich zum Vorgängermodell Heron 1, das schon über Afghanistan und Mali eingesetzt wurde, ist der neue Typ vom Hersteller Israeli Aerospace Industries technisch weiterentwickelt worden. „Wir sind stolz darauf, an der Spitze dieser Innovation zu stehen und freuen uns auf die zukünftigen Möglichkeiten, die der Heron TP bietet“, sagt Gerhartz.

Anders als ein Tornado-Kampfjet, der nach kurzer Zeit wieder landen oder in der Luft neu betankt werden muss, kann die neue Drohne stundenlang großflächig ein Gebiet überwachen – zum Beispiel entlang der Grenzen oder wenn es in Nord- und Ostsee verdächtige Schiffsbewegungen gibt.

Auch bei Suchaktionen, wie zurzeit im Fall eines vermissten Sechsjährigen in Niedersachsen, könnte die Drohne, die auch über eine Wärmebildkamera verfügt, von Nutzen sein.

Fünf Heron-Drohnen als Zwischenlösung

Die fünf neuen Heron-Drohnen, über die die Bundeswehr nun verfügt, stellen dabei nur eine Interimslösung dar. In der Entwicklung befindet sich aktuell die sogenannte „Eurodrohne“, ein europäisches Gemeinschaftsprojekt. Davon soll die Luftwaffe insgesamt 21 Stück erhalten – allerdings erst im Jahr 2030.

Nicht, dass die Bundeswehr über keine weiteren Drohnen verfügen würde. In Luftwaffe, Heer und Marine sind bereits verschiedene Klein- und Kleinstmodelle im Einsatz – freilich nicht in der Zahl, wie das sein müsste, wie der Krieg in der Ukraine eindrücklich offenbart.

Militärs sprechen bereits von einem „gläsernen Gefechtsfeld“ und völlig veränderten taktischen Erwägungen, da beispielsweise wegen der ständigen Überwachung aus der Luft kaum noch überraschende Vorstöße möglich sind. Auch sind kleinere bewaffnete Drohnen für den Feind viel schwerer auszumachen

Im Verteidigungsministerium wurde bislang lediglich eine Task Force gegründet, die jedoch nur einen Teil der Gefahren betrachtet. Das reicht bei weitem nicht aus. Florian Hahn (CSU), verteidigungspolitischer Sprecher der Unionsfraktion im Bundestag

Die „wachsende Bedeutung“ und „zunehmende Relevanz“, so ein Sprecher auf Anfrage des Tagesspiegels, ist natürlich auch dem Verteidigungsministerium nicht entgangen: „Mit der speziell eingerichteten Task Force Drohne reagieren wir auf die aktuellen Entwicklungen, analysieren operationelle Aspekte und bündeln bestehende Expertise, um schnell notwendige Schlüsse für die Fähigkeitsentwicklung der Streitkräfte zu ziehen.“

Drohnen sind Teil der Bundeswehr-Ausbildung

Die Ergebnisse der Arbeitsgruppe lassen noch auf sich warten. Klar ist, dass auch das Ministerium mehr Drohnen anschaffen will und wegen der im Haus festgestellten Bedrohungslage Eile angesagt ist. „Priorität liegt auf dem Faktor Zeit, für einen schnellen Fähigkeitsaufbau und die Umsetzung in der Truppe.“

Vier Bereiche sind identifiziert worden, in denen sich etwas tun soll – bei der Drohnenabwehr sowie, was den eigenen Einsatz betrifft, bei Aufklärung, Logistik und Waffensysteme. Bereits jetzt würden taktische Erkenntnisse aus der Ukraine in die Ausbildung der Streitkräfte mit einfließen.

Der Union geht das nicht schnell genug. Die Bundesregierung habe „bisher unzureichend“ auf die Veränderungen in der modernen Kriegsführung reagiert, heißt es in einem Antrag der Fraktion von CDU und CSU, der an diesem Donnerstag im Bundestag beraten wird, „es wurde viel zu viel Zeit verloren“.

Gefordert wird nicht nur mehr Schutz für Bundeswehrstandorte, in deren Umgebung es im vergangenen Jahr 446 und damit sehr viel mehr gemeldete Drohnensichtungen gab als vor Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine. Die Union verlangt nicht weniger als den „Aufbau einer Drohnenarmee“ und „eine neue Truppengattung ,Unbemannte Systeme´ und Drohnenabwehr’“. Darüber hinaus müsse „jede kämpfende militärische Teileinheit ab Zugstärke“ zur Drohnenbekämpfung in der Lage sein.

„Drohnen sind in der heutigen Kriegsführung in allen Dimensionen nicht mehr wegzudenken“, sagte Florian Hahn, der verteidigungspolitische Sprecher der Unionsfraktion, dem Tagesspiegel: „Im Verteidigungsministerium wurde bislang lediglich eine Task Force gegründet, die jedoch nur einen Teil der Gefahren betrachtet. Das reicht bei weitem nicht aus.“ Der Antrag seiner Fraktion zur „Drohnenarmee“ beinhalte „auch die Weiterentwicklung von Drohnen und -abwehrsystemen durch die deutsche Industrie“.