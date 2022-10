„Ein Satellit Russlands“ Wie sehr ist Lukaschenko von Putin abhängig?

Herr Shraibman, Belarus’ Präsident Lukaschenko hat angekündigt, Russland mit Soldaten zu unterstützen und gemeinsame Einheiten aufzustellen. Was sagt das über seine Machtposition aus?

Wenn es tatsächlich dazu kommt, würde das bedeuten: Alexander Lukaschenkos Abhängigkeit vom Kreml ist mittlerweile so groß, dass er seiner eigenen politischen Taktik zum Machterhalt nicht mehr folgen kann - wenn Putin andere Pläne hat. Denn Lukaschenko gibt für die belarussische Öffentlichkeit den Friedliebenden, den Neutralen, der Russland lediglich indirekt unterstützt. Der Ukraine-Krieg ist in Belarus ausgesprochen unpopulär, auch in der Anhängerschaft des Regimes.

Wie sieht die indirekte Unterstützung für Russland bisher aus?

Belarus hat bereits militärische Einrichtungen, Flugplätze und seinen Luftraum zur Verfügung gestellt. Unterstützt wird Moskau auch auf dem internationalen Parkett. Minsks Vertreter bei den UN stimmen immer für Russland. Das gilt auch für andere Organisationen.

Nach Lukaschenkos Ankündigung, mit Russland zusammen eine Armee zu bilden, wirkt der Machthaber, als sei er vom Kreml fremdbestimmt. Hätte er denn eine Chance, sich von Moskau zu distanzieren?

Ich glaube nicht, dass Lukaschenko diese Möglichkeit hat. Ihm fehlen einfach die Ressourcen. Er ist vom Kreml viel stärker wirtschaftlich abhängig als zum Beispiel Kasachstan. Im Westen ist auch niemand bereit, ihn als Gesprächspartner zu akzeptieren, er gilt inzwischen als „toxisch“.

Artyom Shraibman ist Politologe und analysiert die belarussische Innen- und Außenpolitik. Er arbeitete für die mittlerweile verbotene oppositionelle Onlinezeitung tut.by. Seit 2016 ist er Gastexperte des Carnegie Endowment for International Peace. © Foto: Privat

Heißt das, eine Niederlage Russlands im Ukrainekrieg würde auch Lukaschenkos Ende bedeuten?

Wenn Russland verliert oder durch den Krieg stark geschwächt wird, wird das direkte Folgen für die Stabilität des Regimes in Minsk haben. Belarus ist ein Satellit Russlands.

Die Situation ist vergleichbar mit der in der späten DDR - auch in Minsk kann es ein ähnliches Szenario geben. Lukaschenko kann sich nicht darauf verlassen, dass ihm Wladimir Putin im Fall eines drohenden Machtverlusts zu Hilfe eilt. Vielleicht gründen sich sogar Runde Tische und eine Mauer fällt!

Tendiert die Stimmung in Belarus Richtung Umsturz?

Das ist schwer zu sagen. Denn es gibt ein Problem: die Angst der Menschen, Umfragen zu beantworten, selbst wenn Anonymität garantiert wird. Zudem sind Umfragen illegal, wenn sie nicht von der Präsidialverwaltung genehmigt worden sind. Es gibt daher nicht zugelassene Befragungen per Telefon. Eine unbekannte Nummer ruft sie an und stellt heikle Fragen - gerade Gegner der Regierung verweigern da die Teilnahme.

Besser sind Online-Befragungen, die Anonymität garantieren. Solche gibt es. Und folgt man ihnen, unterstützen nur 30 Prozent der jungen Belarussen unter 30 Jahren Lukaschenko, 55 bis 65 Prozent sind auf Seiten derer, die 2020 protestierten. Der Rest ist unentschieden. Bei den Älteren wächst der Anteil der Unpolitischen.

Der Westen hat auch gegen Belarus Sanktionen verhängt. Wie wirkt sich das auf die Stimmung in der Bevölkerung aus?

Ich glaube nicht, dass die Sanktionen die Stimmung im Land beeinflussen. Diejenigen, die mit Moskau sympathisieren, regen sich über den Westen auf. Die Opposition in Belarus macht dagegen Russland und die eigene Regierung für die Probleme verantwortlich. Harte Wirtschaftssanktionen unterstützen aber nur wenige, gezielte Strafmaßnahmen gegen Vertreter des Regimes dagegen deutlich mehr.

Wie andere Vertreter der belarussischen Opposition sind Sie ins Ausland geflohen. Was bedeutet das für Ihren Kampf gegen das Regime?

Durch die Zeit im Exil leidet in der Tat die Verbindung der Oppositionsführer mit den Menschen in Belarus. Alle unabhängigen Kanäle gelten als extremistisch. Und nicht jeder wagt es, sie zu nutzen. Das führt zu einer Entpolitisierung. Ich bin mir nicht sicher, ob die Opposition in der Lage ist, die Stimmung der breiten Bevölkerung maßgeblich zu beeinflussen.

Aber die Polarisierung der Gesellschaft führt dazu, dass der protestbereite Teil der Menschen in größerem Maße als 2020 bereit ist, Gewalt einzusetzen. 2020 entstand der Eindruck, dass die Belarussen ein friedliches Volk sind. Nun denken viele anders.

