Seit 36 Tagen herrscht Krieg in der Ukraine. Die russische Invasion kostet täglich etliche Leben, vier Millionen Menschen haben bereits das Land verlassen. Wie sieht das Leben derer aus, die bewusst in ihrer Heimat bleiben? Sechs Ukrainerinnen und Ukrainer dokumentieren einen Tag lang in unserem Live-Blog ihren Kriegsalltag in Kiew, Charkiw, Odessa, Lwiw – und dort, wo normalerweise keine Berichte entstehen.

Unsere Blogger treffen auf Flüchtlinge, die Tango tanzen. Auf brennende Häuser in Charkiw. Erschrecken vor den Schüssen direkt an der Front. Und freuen sich an den kleinen Dingen im Kriegsalltag: Eis am Stiel. Alle Eindrücke haben sie in Videos, Fotos und Statements festgehalten, die wir hier dokumentieren: