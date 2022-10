Eine Frage, drei Experten Ist Friedrich Merz der richtige CDU-Chef?

Die Landtagswahl in Niedersachsen war für Friedrich Merz ein Rückschlag. Der CDU-Chef hatte die Losung ausgegeben: Eine Stimme für die CDU in Niedersachsen sei auch ein Stimme für die CDU im Bund. Die Wahlniederlage wurde nun auch mit ihm in Verbindung gebracht.

