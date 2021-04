Die Unternehmen in Deutschland müssen ihren Beschäftigten verpflichtend Corona-Tests anbieten, wenn sie nicht im Homeoffice arbeiten. Das hat das Bundeskabinett am Dienstag beschlossen.

„Im Grundsatz müssen Betriebe ihren Beschäftigten einmal pro Woche ein Testangebot machen. Nur ausnahmsweise darf die Verpflichtung 2 Tests pro Woche umfassen“, teilte das Wirtschaftsministerium mit. Es handelt sich bei dem Beschluss lediglich um eine Angebotspflicht, eine Testpflicht für Arbeitnehmer gibt es nicht. Auch eine Dokumentationspflicht soll es nicht geben. Die Regelung soll für alle Betriebe gelten - privat sowie öffentlich.

Für die Angebote sollen alle zugelassenen Tests herangezogen werden dürfen - PCR-Tests, Schnelltests und Selbsttest. Die Maßnahme ist bis Ende Juni befristet und soll kommende Woche in Kraft treten.

"Arbeitsschutz ist unternehmerische Aufgabe", sagte Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) am Dienstag in Berlin. Die Kosten für die Tests müssten deshalb die Firmen tragen. "Es ist Aufwand für die Unternehmen, gar keine Frage", sagte Heil. Aber die Regelungen würden Arbeitnehmer schützen, so der Arbeitsminister.

"Von den bekannten Infektionsorten ist der private Bereich das größte Risiko, aber auf Platz zwei kommen schon Betriebe", sagte Heil. Das Homeoffice-Angebot und das verpflichtende Testangebot sollen dazu beitragen, die Corona-Pandemie einzudämmen. Die Maßnahmen seien nicht "unverhältnismäßig", sondern ein "Gebot der Verantwortung", sagte Heil.

Lange hatte sich das Bundeswirtschaftsministerium von Peter Altmaier (CDU) gegen einen solchen Beschluss gesträubt und nach Angaben des Ministeriums auf die Freiwilligkeit von Unternehmen gesetzt.

Für viele Unternehmen ändert sich mit einer solchen Angebotspflicht aus Sicht des Wirtschaftsministeriums nicht viel. Nach Angaben des Ministeriums bieten inzwischen rund 70 Prozent der Unternehmen ihren Beschäftigten wöchentliche Testmöglichkeiten an, weitere Angebote kämen hinzu. Das belegten auch die Befragungen der Bundesregierung aus der vergangenen Woche. Mitte März waren es noch rund 35 Prozent. (mit dpa)