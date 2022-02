In Myanmar hat die Justiz eine weitere Anklage gegen die vor einem Jahr aus dem Amt geputschte Regierungschefin Aung San Suu Kyi erhoben. Dabei gehe es um Korruptionsvorwürfe im Zusammenhang mit einer Spende von 550.000 Dollar (480.000 Euro) an die nach ihrer Mutter benannte Stiftung „Daw Khin Kyi Foundation“, berichtete das von der Militärjunta kontrollierte Staatsfernsehen am Freitag.

Die 76 Jahre alte Friedensnobelpreisträgerin sieht sich nun insgesamt mit mehr als einem Dutzend Anklagen konfrontiert. Erst in der vergangenen Woche war Suu Kyi formell wegen Betrugs bei der Parlamentswahl 2020 angeklagt worden. Ihr drohen weitere langjährige Haftstrafen.

[Wenn Sie aktuelle Nachrichten aus Berlin, Deutschland und der Welt live auf Ihr Handy haben wollen, empfehlen wir Ihnen unsere App, die Sie hier für Apple- und Android-Geräte herunterladen können.]

Am Donnerstag habe sie aus gesundheitlichen Gründen nicht am laufenden Prozess in der Hauptstadt Naypyidaw teilnehmen können, hieß es aus Justizkreisen. Menschenrechtler sprechen von einem Schauprozess. Vermutet wird, dass die Junta die Ex-Regierungschefin, die früher schon viele Jahre unter Hausarrest stand, auf Dauer zum Schweigen bringen will.

Angeblicher Wahlbetrug

Im Dezember und Januar war Suu Kyi wegen verschiedener Vorwürfe bereits zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt worden. Es ist aber unklar, ob sie tatsächlich eine Haftstrafe antreten muss oder im Hausarrest bleiben wird.

Mehr zum Thema Entmachtete Regierungschefin in Myanmar Aung San Suu Kyi zu weiteren vier Jahren Haft verurteilt

Das Militär hatte im Februar vergangenen Jahres geputscht. Die Generäle begründen den Umsturz mit angeblichem Wahlbetrug bei der Wahl im November 2020, die Suu Kyi klar gewonnen hatte. Beweise legten sie keine vor. Der Widerstand in der Bevölkerung ist indes ungebrochen: Zahlreiche Bürger haben sich in den Dschungel zurückgezogen und lassen sich dort militärisch schulen. (dpa)