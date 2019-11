Ein gegen US-Präsident Donald Trump erhobener Mittelfinger hat sie berühmt und erst einmal arbeitslos gemacht - jetzt hat Juli Briskman bei einer Lokalwahl im Bundesstaat Virginia triumphiert.

Die 52-Jährige, deren Protest gegen Trump 2017 auf einem Pressefoto festgehalten worden war, errang am Dienstag ein politisches Amt im Bezirk Loudoun.

Wahlsieg in Virginia: Juli Briskman Foto: AFP/Brendan Smialowski

Im Oktober 2017 hatte Briskman bei einer Fahrradtour der vorbeirauschenden Autokolonne von Trump den Stinkefinger gezeigt. Nachdem sie das Bild eines Fotografen mit ihrem erhobenen Mittelfinger im Internet geteilt hatte, verlor die alleinerziehende Mutter ihren Job.

Dafür hätten sich aber "andere Türen geöffnet", darunter die Aufforderung der Demokraten, sich für ein politisches Amt zu bewerben, sagte Briskman während des Wahlkampfes.

Die Entscheidung lohnte sich, wie sich am Dienstagabend zeigte. Briskman feierte ihren Sieg in einem Tweet, der mit dem Stinkefinger-Foto von damals verlinkt war.

In Virginia errangen die Demokraten erstmals seit 25 Jahren die Mehrheit in beiden Parlamentskammern. Der Parteichef der Demokraten, Tom Perez, sprach von einem „historischen Sieg“, der Trump „und alle Republikaner bis ins Mark erschüttern“ sollte. Die Demokraten würden nunmehr in jedem Wahlgang in jedem Bundesstaat mit „nie dagewesener Energie“ um den Sieg ringen. Und so würden sie Trump im kommenden Jahr schlagen, fügte Perez hinzu. (AFP, Tsp)