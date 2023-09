Erhöhung des Bürgergeldes Wie fair sind die neuen Regelsätze?

61 Euro mehr für Alleinstehende, plus 42 Euro für ein achtjähriges Kind: Zum neuen Jahr werden die Bürgergeld-Regelsätze deutlich steigen. Das sorgt nicht nur bei den unmittelbar Betroffenen für Aufsehen.

„Ich finde die Erhöhung nicht gerecht. Leute wie wir, die hart arbeiten, kriegen nie ein Stück vom Kuchen ab.“ Das sagte Drogerie-Verkäuferin Nicole Monsler vor Kurzem, als der Tagesspiegel sich in Berlin unter Geringverdienern zum Thema umhörte.

Das sagt eine Forscherin zur Regelsatzerhöhung

Kein Stück vom Kuchen: Es ist ein Gefühl, mit dem Monsler nicht alleine dasteht. Um zwölf Prozent werden die Regelsätze angehoben. Ein Plus, das für die meisten Arbeitnehmer unerreichbar ist. Wie erklärt sich die Steigerung? Und wie stehen im Vergleich dazu jene da, die ihren Lebensunterhalt selbst verdienen?

Es wird nicht das Existenzminimum für Bürgergeldempfänger erhöht. Es geht nur darum, die Kaufkraft zu erhalten, wie sie ist. Arbeitsmarktforscherin Kerstin Bruckmeier

Mit solchen Fragen beschäftigt sich Kerstin Bruckmeier. Sie leitet die Forschungsgruppe „Grundsicherungsbezug und Arbeitsmarkt“ am Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung der Bundesagentur für Arbeit.

„Dass jetzt die Regelsätze so stark steigen, sorgt für viel Aufmerksamkeit. Dabei wird leicht vergessen, dass es viele Jahre ganz anders war und die Regelsätze kaum gestiegen sind. Zum neuen Jahr 2022 gab es zum Beispiel ein Plus von drei Euro“, sagt Bruckmeier.

Dieses Mal kommt viel mehr obendrauf, und zwar vor allem wegen der in jüngster Zeit so hohen Inflation. Zwar liegt diese insgesamt nicht bei zwölf Prozent. Aber es kommt nur auf die Preissteigerung bei den Gütern an, die auch für den Regelbedarf relevant sind. Das heißt zum Beispiel, dass die enorm gestiegenen Preise für Lebensmittel voll durchschlagen.

Es geht nach dem Budget des ärmsten Fünftels der Bevölkerung

„Zum neuen Jahr wird keineswegs das Existenzminimum für Bürgergeldempfänger erhöht. Sondern es geht nur darum, die Kaufkraft zu erhalten, wie sie ist“, sagt Bruckmeier. Was für ein Lebensstandard das meint? Eine warme Mahlzeit am Tag könne sich auch im Bürgergeld so gut wie jeder leisten, sagt Bruckmeier, aber Geld zurückzulegen sei nicht drin. Entsprechend hätten die Haushalte kaum Spielraum, um Preisschocks abzufangen.

Die Regelsätze im Bürgergeld orientieren sich am Budget des ärmsten Fünftels der Bevölkerung, das nicht von Transferleistungen lebt. Was diese Menschen ausgeben, erfasst das Statistische Bundesamt alle fünf Jahre sehr detailliert. Zwischen diesen Erhebungen werden die Regelsätze so erhöht, wie es der Entwicklung von Löhnen und Preisen entspricht. Seit der Einführung des Bürgergeldes gibt es dabei weniger Zeitverzug als zuvor: Wenn die Inflation hoch ist, steigen zügig auch die Regelsätze.

Triste Verhältnisse: Wie verbreitet Kinderarmut in Deutschland ist und was gegen sie getan werden sollte, ist umstritten. © dpa/Britta Pedersen

Es ist ein rein statistisches Verfahren. Und doch sind die Parameter politisch gesetzt. Zum Beispiel ist im Regelsatz kein Geld für Schnittblumen, Haustiere, Zigaretten und Alkohol enthalten. Was die Vergleichshaushalte dafür ausgeben, wird für den Regelsatz nicht berücksichtigt. Denn diese Dinge hat nicht die Solidargemeinschaft zu finanzieren, findet der Gesetzgeber.

Wir sehen ganz viel Verzweiflung. Anna John, Referentin für Sozialpolitik beim Sozialverband Deutschland

Was zu einer schwierigen Frage führt: Welchen Lebensstandard hat die Allgemeinheit zu finanzieren, für jene, die nicht arbeiten können und – schwieriger noch – für jene, die womöglich nicht arbeiten wollen?

Die Position der Sozialverbände ist eindeutig. Aus ihrer Sicht sind die Regelsätze noch weit entfernt von dem, was nötig wäre. Egal, ob vor oder nach der anstehenden Erhöhung. „Wir sehen ganz viel Verzweiflung“, sagt Anna John, Referentin für Sozialpolitik beim Sozialverband Deutschland. Aus ihrer Sicht müssten die Regelsätze noch weiter rauf, und der Mindestlohn gleich mit.

Arbeit lohnt sich rein finanziell immer

Schon heute aber gelte, so Forscherin Bruckmeier: „Arbeit lohnt sich immer.“ Die Ampel-Koalition habe auch für Geringverdiener viel getan. „Mindestlohn, Wohngeld und Kinderzuschlag rauf, Sozialbeiträge runter: Diejenigen, die für schmales Geld hart arbeiten, sind ebenfalls bedacht worden.“

Im Ergebnis haben Menschen, die arbeiten, immer mehr Geld zu Verfügung als im Bürgergeld, aber nur, wenn sie alle denkbaren Sozialleistungen auch tatsächlich beantragen. Die Summen, die im Bürgergeld zusammenkommen, sind dennoch beachtlich, gerade wenn eine Familie kinderreich ist. Ein Ehepaar mit Säugling, einer fünfjährigen Tochter und achtjährigen Zwillingen bekommt ab dem nächsten Jahr im Monat 2563 Euro Regelsatz aufs Konto, Miete und Heizung zahlt das Jobcenter zusätzlich.

Wir können den Mindestlohn nicht auf 25 Euro setzen, weil einige Menschen mehr Nachwuchs zu versorgen haben. Arbeitsmarktforscherin Kerstin Bruckmeier

Den Vergleich damit, was Geringverdiener selbst erwirtschaften können, hält Bruckmeier dennoch für wenig hilfreich. „Der Lohn richtet sich nun einmal nicht nach der Zahl der Kinder zu Hause. Wir können den Mindestlohn nicht auf 25 Euro setzen, weil einige Menschen mehr Nachwuchs zu versorgen haben.“

Und doch steht die Debatte über den Lohnabstand unter ganz anderen Zeichen als noch vor zehn Jahren. Überall werden Arbeitskräfte gesucht, von der Tankstelle bis zum Supermarkt wird per Aushang um Personal geworben.

So ändern sich die Regelsätze zum 1.1.2024 Ab 2024 werden die rund 5,8 Millionen Bürgergeld-Empfänger spürbar höhere Leistungen erhalten. So sollen alleinstehende Erwachsene 563 Euro statt 502 Euro pro Monat bekommen. Für Jugendliche von 14 bis 17 Jahren werden künftig 471 statt 420 Euro gezahlt. Für Kinder von 6 bis 13 Jahren sind es 390 statt 348 Euro, für noch jüngere Kinder 357 statt 318 Euro. Dazu kommen Miete und Heizung, die das Jobcenter bezahlt. Von der Rundfunkgebühr ist befreit, wer Bürgergeld bezieht, für Kinder gibt es zusätzlich Unterstützung für Bildung, Kultur und Schulmaterial. (Tsp)

„Uns fehlen so viele Mitarbeiter hier und die Leute sitzen gemütlich zu Hause?“, fragte sich Filiz Akil, Filialleiterin eines Supermarkts, in der Tagesspiegel-Umfrage.

Knapp vier Millionen Bürgergeld-Empfänger, die erwerbsfähig sind, gibt es bundesweit. Knapp 2,3 Millionen von ihnen gelten nicht als arbeitslos, weil sie zum Beispiel gerade in einer Umschulung stecken oder ein kleines Kind zu betreuen haben.

Von den knapp vier Millionen sind rund 780.000 tatsächlich erwerbstätig, also Aufstocker, knapp die Hälfte davon arbeitet aber nur im Minijob. Eine solche Person kann trotzdem als arbeitslos gelten, nämlich wenn sie mehr arbeiten könnte, als sie es tatsächlich tut. Das führt zu folgender Zahl: Rund 1,7 Millionen Menschen, die Transferleistungen beziehen, sind nicht nur grundsätzlich erwerbsfähig, sondern auch tatsächlich arbeitslos.

Etwa 750.000 davon sind sogar langzeitarbeitslos. Allzu oft kommt bei ihnen vieles zusammen. Es fehlt an Bildung und Qualifikation, an Sprachkenntnissen oder an Gesundheit.

Es sind diese Menschen, die sehr langfristig von der Unterstützung durch die Solidargemeinschaft leben. „Wenn die Bürgergeldempfänger schon Erhöhungen bekommen, dann sollten wir sehr viel mehr bekommen“, sagt Filialleiterin Akil.

Genau das ist das Dilemma. Die Bürgergeld-Erhöhung folgt klar festgelegten Regeln. Und doch bleibt bei manchen, die arbeiten, das Gefühl: Zwölf Prozent mehr, die hätte ich auch gern.

mit Johann Aschenbrenner