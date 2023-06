Unterwegs mit der deutschen Marine „Die Ostsee ist fast schon ein Nato-Binnenmeer“

Auf der Steuerbord-Nock, dem Ausguck auf der rechten Seite der Brücke, werden Ferngläser gezückt. Aus dem leichten Dunst am Horizont tauchen nacheinander vier Kriegsschiffe auf. Es ist 10.40 Uhr. Die deutsche Korvette mit dem Namen „Erfurt“ ist hier draußen, im Gotland-Becken, dem weitesten und tiefsten Teil der Ostsee, auf den Nato-Marineverband gestoßen, der von der Fregatte „Mecklenburg-Vorpommern“ angeführt wird.

So ein Treffen wie an diesem Vormittag Anfang Juni wäre vor nicht allzu langer Zeit eher unwahrscheinlich gewesen. Aber jetzt ist vieles anders.

Bianca Seifert sitzt auf ihrem Platz ganz rechts auf der Brücke. Die 42-Jährige, die 2004 bei der Marine angefangen und 2021 als erste Frau das Kommando über ein Kriegsschiff der Bundeswehr übertragen bekommen hat, ist mit ihrer Besatzung auf großer Fahrt. Erst Anfang Juli wird sie zurückerwartet.

Die erste Etappe führt nach Tallinn, in die estnische Hauptstadt. Ein Nato-Großmanöver und Patrouillenfahrten stehen auf dem Programm. „So häufig, wie wir dieses Jahr in der Ostsee unterwegs sind, war das lange nicht normal für uns“, erzählt die Kommandantin der „Erfurt“, die 60 Frauen und Männer befehligt: „Die Korvetten werden wieder auf unser Heimatgewässer konzentriert.“

Das Ziel heißt Abschreckung

Jahrelang sind sie vom Heimathafen Warnemünde aus eher in die andere Richtung aufgebrochen. Meist ging es, nachdem „Sweet Child O‘ Mine“ von Guns n’ Roses als Auslaufmusik der „Erfurt“ verklungen war, nach Westen und dann gen Süden ins Mittelmeer, wo Deutschland regelmäßig Einheiten für die UN-Mission vor der Küste des Libanon abgestellt hat. Mit dem russischen Angriff auf die Ukraine aber ist die Landes- und Bündnisverteidigung wieder ins Zentrum gerückt, speziell die Nato-Ostflanke. Für die Deutsche Marine heißt das: Ostsee.

Bianca Seifert ist die erste Frau gewesen, der 2021 das Kommando über ein deutsches Kriegsschiff übertragen wurde. © Tagesspiegel/Christopher Ziedler

Im Marinehauptquartier, schräg gegenüber des Ostseestadions von Fußballzweitligist Hansa Rostock, wird die maritime Zeitenwende, die wieder ganz auf Abschreckung zielt, umgesetzt. Wladimir Putin, der nun mit internem Widerstand kämpfende Präsident des Ostseeanrainerstaats Russland, soll erst gar nicht auf die Idee kommen, nach der Ukraine auch eines der Länder rund ums baltische Meer überfallen zu können.

„Wir laufen jetzt viel häufiger Häfen wie Riga oder Tallinn an“, berichtet Flottillenadmiral Stephan Haisch, der in Rostock das künftige Nato-Hauptquartier für die Ostsee aufbaut, „es ist im Interesse gerade der baltischen Staaten, dass da möglichst oft eine Fahne der Nato-Bündnispartner weht.“ Aus diesem Grund läuft auch die „Erfurt“ im Rahmen ihrer Tour noch Klaipeda in Litauen an.

Besonders massiv war das Abschreckungssignal am 24. Februar 2022 selbst, wie sich Haisch erinnert: „Unmittelbar nach Beginn des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine wurden innerhalb kürzester Zeit über 20 Einheiten der Deutschen Marine in See geschickt, um erst gar keinen Zweifel an unserer Verteidigungsbereitschaft aufkommen zu lassen.“ Aktuell befinden sich in der Ostsee durchschnittlich immer vier bis sechs deutsche Einheiten.

An diesem Tag, da auf der „Erfurt“ zahlreiche Übungen anstehen, sind es mehr. Die schnelle Eingreiftruppe der Allianz befindet sich noch in der Nähe. Das Versorgungsschiff „Spessart“ wird gesichtet, das ebenfalls an der Nato-Übung teilnimmt und die Kampfeinheiten mit Sprit versorgt. Zwei andere Schiffe sind schon in Tallinn. Die Schwesterkorvette „Ludwigshafen“ folgt der „Erfurt“ mit gebührendem Abstand.

Das Flugabwehrgeschütz auf der „Erfurt“ muss vor dem Einsatz durch Kursänderungen in die richtige Position gebracht werden. © Tagesspiegel/Christopher Ziedler

„Alle auf Gefechtsstation!“, tönt es um 12.40 Uhr plötzlich aus den Lautsprechern: „Die Mecklenburg-Vorpommern wird angegriffen.“ Zwei Flugkörper sind auch auf die „Erfurt“ abgefeuert worden. Kurz darauf heißt es „Klar zum Gefecht“. Der Kurs „hart Backbord“, der nun eingeschlagen wird, bringt die Reling gefühlt fast auf Meereshöhe. Das Boot muss in Position gebracht werden, um seine „RAM“, die „Rolling Airframe Missile“ in Stellung zu bringen, das vollautomatische Flugabwehrgeschütz.

In dieser Übung schlägt es trotzdem einmal ein, nur eine Rakete kann abgewehrt werden. Ein Teil der Crew muss auf den unteren Decks das simulierte Leck abdichten. Oben auf der Brücke wird der nächste Abfangkurs angeordnet, da nun aus anderer Richtung ein Luftangriff droht.

Die Ostsee ist für Jüngere Neuland

Wie in ihrer Westentasche kennen sich so weit im Osten nur jene aus, die länger dabei sind. Viele derer, die nun am Steuer den von Seifert ausgegebenen Kurs anlegen, haben ihren Führerschein vor der libanesischen Küste gemacht und müssen erst, wie sie berichtet, „mit dem hohen Verkehrsaufkommen klarkommen“. Rund 2000 Schiffe von mehr als 50 Meter Länge kreuzen pro Tag über die Ostsee. Was wo zu beachten ist, wissen viele nicht. „Gerade die Jüngeren“, meint die Kapitänin nur halb im Scherz, „müssen wieder lernen, was östlich von Bornholm ist.“

Gerade die Jüngeren müssen wieder lernen, was östlich von Bornholm ist. Korvettenkapitänin Bianca Seifert

Die dänische Insel hat die „Erfurt“ längst passiert, Stunden davor schon Kap Arkona auf Rügen, jenen Punkt, von dem sie in der Marine sagen, dass die Horch- und Spähposten des Kreml bis dorthin alles sehen und hören können. „Die russischen Einheiten werden uns auf dem Schirm haben und wissen, dass wir auf dem Weg nach Tallinn sind“, sagt Kapitänleutnant Peter, „Kaleun“ der „Erfurt“.

Wohin die Korvette unterwegs ist, können sie freilich auch im Netz sehen. Auf Seiten wie Marine Traffic ist das „German Warship F262“ lokalisierbar – solange es das Ortungssystem AIS eingeschaltet lässt, was es selbst in diesen Krisenzeiten als vertrauensbildende Maßnahme tut. „Unsere russischen Freunde haben nie das AIS eingeschaltet“, erzählt der sogenannte Radarmeister, Hauptbootsmann Hendrik: „Wir machen es nur für unsere Übung aus.“

Auf der sogenannten Nock wird nach anderen Schiffen Ausschau gehalten. © Tagesspiegel/Christopher Ziedler

In der Operationszentrale auf einem der unteren Decks wissen sie trotzdem, wo sich Putins Baltische Flotte aufhält. Für das „Überwasser-Lagebild“ ist Leutnant zur See Stephan zuständig und dabei nicht auf das Internet angewiesen. Die „Erfurt“ verfügt über Videosensoren und unter runden Kuppeln verstecktes Gerät zur elektronischen Aufklärung, dazu eigene Geheimdiensterkenntnisse und die der Verbündeten. „An jedem Ostseestrand“, so Stephan, „stehen Kameras.“

Besonders hier, nördlich des Stützpunkts von Kaliningrad, neben Sankt Petersburg der zweite russische Ostseezugang, ist mit erhöhtem Aufkommen zu rechnen. „Gerade befinden sich ein russisches Segelschulschiff und eine Einheit der Boykij-Klasse in 16 Seemeilen Entfernung“, berichtet Stephan: „Die können theoretisch von dort unsere Handykommunikation abhören.“ Aus Erfahrung weiß er, dass Gefahr dieser Art nicht nur von grauen Kriegsschiffen ausgeht, sondern auch Fischerboote im Auftrag des Kreml unterwegs sein können.

Routinetreffen mit Russen

Solche Treffen sind wieder Routine geworden. Direkt nach dem Überfall auf die Ukraine seien sie da „schon angespannter“ gewesen, erinnert sich Kapitänin Seifert, „jetzt ist es wieder ,Business as usual‘.“ Es gibt die Maßgabe, bloß nicht zu eskalieren. „Bei Begegnungen in See gehen beide Seiten professionell miteinander um“, hat zuvor schon Haisch in Rostock erklärt: „Es wird ausreichend Abstand gehalten, es wird nicht provoziert – also kein Einsatz von Feuerleitradar oder das Richten von Waffen.“ So wird Seifert die Übung mit der 76-Millimeter-Bordkanone erst am nächsten Tag durchführen lassen und sagen: „Ein Alarmschießen machen wir natürlich nicht, wenn gerade eine russische Einheit in der Nähe ist.“

Feindliche Absichten lässt der alte Gegner aus dem Kalten Krieg, laut neuer Nato-Doktrin wieder die „direkteste Bedrohung der Sicherheit“, zumindest in der Ostsee nicht erkennen. „Anders als in den Lufträumen, wo die Russen ständig einfliegen und unsere Alarmrotten aufsteigen, fährt die russische Marine bisher nicht in andere Hoheitsgewässer ein“, stellt Stephan in der Operationszentrale fest, wo sie auch nach U-Booten Ausschau halten, die naturgemäß schwerer aufzuklären sind und vergangenes Jahr vor allem in Schweden große Besorgnis auslösten.

Die gesamte geostrategische Lage in der Ostsee verändert sich mit dem Nato-Beitritt Finnlands und hoffentlich bald auch Schwedens vollständig. Flottillenadmiral Stephan Haisch

Entwarnung gibt es auch in Rostock keine, wo sie nach der Zerstörung der Nord-Stream-Pipelines künftig stärker auf die Sicherheit kritischer Infrastrukturen wie Internetkabeln auf dem Meeresboden oder der Windparks darüber wachen wollen. Aber Provokationen auf See hat man dort bisher nicht registriert, von „Normverhalten“ spricht Flottillenadmiral Haisch: „Teilweise lässt sich eine abnehmende russische Aktivität feststellen, weil militärisches Personal aus der Ostsee für den Angriffskrieg gegen die Ukraine abgezogen wurde.“ Die jüngsten Entwicklungen in Moskau könnten diesen Trend noch verstärken.

Neue Kräfteverhältnisse

Die Kräfteverhältnisse im rund 400.000 Quadratkilometer großen baltischen Meer sind ohnehin andere geworden – nicht nur, weil der Westen mehr Präsenz zeigt. „Die gesamte geostrategische Lage in der Ostsee verändert sich mit dem Nato-Beitritt Finnlands und hoffentlich bald auch Schwedens vollständig“, sagt Haisch: „Wenn wir die Flughäfen und Häfen in Finnland und Schweden nutzen können, etwa die auf der Insel Gotland, ergeben sich ganz neue Operationsmöglichkeiten.“

Von der langgezogenen schwedischen Insel aus, die die „Erfurt“ in so großem Abstand passiert, dass sie nicht zu sehen ist, könnten die Nato-Staaten die östliche Ostsee besser überwachen. Das Eiland ist unter Militärstrategen zudem für seine vielen kleinen Buchten bekannt, in denen sich auch Schiffe verstecken lassen.

Und nicht nur das: Die Nachschubwege wären viel kürzer, sollte es einmal darum gehen, dem angegriffenen Baltikum beizustehen. Weitere Soldaten und zusätzliches Gerät wären viel schneller vor Ort, die entsprechenden Verteidigungspläne werden gerade überarbeitet und beim Nato-Gipfel Mitte Juli in Litauen abgesegnet. Mit den Finnen und den Schweden in der Allianz könne man, meint Stephan in der operativen Schaltzentrale, „die Ostsee fast schon als ‚Nato-Binnenmeer‘ bezeichnen“.

Auf der Brücke der „Erfurt“ © Tagesspiegel/Christopher Ziedler

Die „Erfurt“, die in der Nacht vor dem Einlaufen in Tallinn zwei bis drei Meter hohe Wellen durchpflügen muss und schwer ins Schwanken gerät, wird zum Ende ihrer Reise hin einen Stopp einlegen, der die neuen Verhältnisse symbolisiert. In dieser Woche liegt sie im Hafen von Gotlands Hauptstadt Visby, wo die schwedische Marine ihre Tarnkappenschiffe stationiert hat.

Die schwedische EU-Ratspräsidentschaft organisiert dort eine Tagung zur europäischen Verteidigungspolitik in der Zeitenwende. „Die Ostsee war schon im Kalten Krieg strategisch bedeutsam, jetzt ist sie es noch mehr“, sagt Christoph Heusgen, einst Berater von Kanzlerin Angela Merkel und nun Chef der Münchener Sicherheitskonferenz, die am Mittwoch auf Gotland einen Teil der Konferenz ausrichtet, „unsere Veranstaltung in Visby mit der Korvette ,Erfurt’ drückt das in gewisser Weise aus.“