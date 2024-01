FDP bei Dreikönig Auf einmal kehren die Optimisten zurück

Auf einmal ist er wieder da. Der Gedanke, dass die FDP ein Alleinstellungsmerkmal haben könnte, das sie von anderen Parteien unterscheidet. In den vergangenen Monaten war die FDP oft Hort schlechter Laune. Die Ampel? Mist. Regieren? Auch Mist. Aufhören? Geht nicht. Mist, Mist, Mist. Doch ausgerechnet an diesem Dreikönigstreffen der FDP in der Staatsoper in Stuttgart wirkt es, als habe sich etwas in der Partei gelöst.