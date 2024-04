„Fehlt nur noch ein Bundeskanzler Friedrich Merz“ Was eine ARD-Doku über den CDU-Chef und seine Partei verrät

Der bevorstehende Parteitag ist wichtig für den Vorsitzenden der Christlich Demokratischen Union. Nicht nur, weil er auf ein möglichst gutes Prozentergebnis bei seiner Wiederwahl hofft, das zu verabschiedende Grundsatzprogramm seine Handschrift trägt und die CDU damit wieder konservativer aufstellt. Vor allem steht der letzte Parteitag an, bevor die Union im Verlaufe diesen Jahres ihren Kanzlerkandidaten benennt. Und Friedrich Merz weiß, dass es an seiner dafür notwendigen persönlichen Popularität noch hapert - daher menschelt es medial im Vorfeld nun auffällig.

In der „Bild“-Zeitung berichtet Charlotte Merz über eine seit 43 Jahren funktionierende Ehe. Und in der ARD gewährt der Gatte an diesem Montagabend zur besten Sendezeit um 20:15 Uhr einen Blick hinter die Kulissen seiner Politik, auf sein politisches Denken und - ja, auch - auf seine Gefühlslage. Über einen Zeitraum von mehr als zwei Jahre haben die Dokumentarfilmer Ben Bolz, Philipp Grüll, Johannes Lenz und Lucas Stratmann immer wieder mit Merz, aber auch anderen aus der Union gesprochen - und einige interessante Aussagen und Anekdoten zusammengetragen.

1 Merz, der Mensch

Am meisten Sympathiepunkte dürfte Merz ganz am Ende der knapp 60 Minuten sammeln. Der Unionsfraktionschef hat sich da gerade freundlich von der Büromannschaft ins Wochenende verabschiedet und steht noch grübelnd vor dem Aufzug im Jakob-Kaiser-Haus des Bundestages, als er plötzlich wieder Kehrt macht: „Jetzt weiß ich, was ich vergessen habe“ entfährt es ihm. Eine Situation im hektischen Arbeitsalltag, die vermutlich viele kennen. Mehr Bodenhaftung jedenfalls hat der Mann, der auch wegen seiner Privatfliegerei manchen als abgehoben gilt, selten ausgestrahlt.

Viele intime Einblicke in sein Privatleben gewährt er nicht, außer dass er in seiner sauerländischen Heimatstadt Brilon auch Freunde außerhalb des Politikbetriebs hat. Er lächelt viel in den Interviews und ist bei seinen Ankünften bei diversen Terminen stets um ein nettes Wort bemüht - auch wenn Witzchen über fehlende grüne Krawatten in schwarz-grün regierten Bundesländern nicht der ultimative Eisbrecher sind,

Wer sich die Merz-Doku anschaut, lernt auch, dass der CDU-Chef nicht der große kühle Manager ist, der nur nüchtern auf Zahlen schaut. Wer ihn nach dem Terroranschlag auf Israel am 7. Oktober über bedrohtes jüdisches Leben in Deutschland hat sprechen hören, wusste bereits, dass ihn nicht alles kaltlässt. Im Film gesteht er dann beispielsweise, wie „angefasst“ er im Sommer vergangenen Jahres war, als NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst in einem FAZ-Gastbeitrag ihm ohne direkte Namensnennung die Leviten las: „Wer nur die billigen Punkte macht und den Populisten hinterherrennt, der legt die Axt an die eigenen Wurzeln und stürzt sich selbst ins Chaos“.

2 Merz, der Lernende

Aus dieser Zeit hat Merz gelernt. Selbst jene in der Partei, die nicht zu seinen größten Fans gehören, erkennen an, dass ihr Vorsitzender in den vergangenen Monaten keinen mehr „rausgehauen“ hat. Im Film erklärt er zwar, dass er mit den „kleinen Paschas“ oder der Vorzugsbehandlung von Asylbewerbern beim Zahnarzt eigentlich Alltagsschilderungen von Menschen ins Fernsehen bringen wollte, mit denen er gesprochen habe. Von „Zuspitzungen“ will er auch in der Rückschau nicht abrücken. Er hat aber gemerkt, dass sie ihm mehr schaden, als nutzen, und unterlässt sie inzwischen.

Das Wort vom „Sozialtourismus“, den Geflüchtete aus der Ukraine angeblich betreiben würde, „bedauere ich bis zum heutigen Tag“, gesteht Merz: „Ich habe ihnen einfach Unrecht getan.“,

3 Merz, der Anti-Merkelianer

Die stellvertretende Parteivorsitzende Karin Prien aus Schleswig-Holstein kommt ausführlich zu Wort. Sie freut sich, dass jemand wie sie, die, wie sie selbst sagt, aus der Riege der „Merkelianer“ stammt, in der neuen Merz-CDU eine Chance bekommen hat. Wie sehr die ehemalige Kanzlerin und langjährige Parteivorsitzende Angela Merkel zur Antipode seiner Arbeit geworden ist, offenbart die Doku aussagekräftig. „Hallo Friedrich“, sagt sie am Rande eines Empfangs und bestätigt damit, was er an anderer Stelle sagt: „Wir schreiben uns zu Weihnachten und zum Geburtstag. Wenn wir uns treffen, sind wir freundlich zueinander.“

Mehr aber ist da nicht. Dass sie erneut nicht zum Parteitag kommen will, ist nur ein weiterer Ausdruck davon. Und Merz gerät selbst Monate nach einem Fernsehauftritt, in dem er sich alles andere als gekonnt um eine Gratulation zu Merkels Bundesverdienstkreuz herumlavierte, noch einmal ordentlich ins Schwimmen bei dem Thema. Der Stachel, dass sie ihm Anfang der Nullerjahre den Unionsfraktionsvorsitz entriss, sitzt immer noch tief. Und dass jeder, der - wie Wüst - die Humanität von Merkels Flüchtlingspolitik lobt, erfährt, dass das „nicht meine Worte gewesen“ wären.

4 Merz, der Konservativere

Der Film beginnt am Comer See im Sommerdomizil von Konrad Adenauer, dem ersten CDU-Vorsitzenden und ersten Bundeskanzler. Hier hat Merz vor einem Jahr diejenigen in der Partei versammelt, die ein neues christdemokratisches Grundsatzprogramm verfassen sollen. Das zeigt, dass Merz, der einige Jahre in der Wirtschaft tätig war, auch etwas von Teambuilding versteht. Es verdeutlicht aber auch, welchen Aufwand er betrieben hat, um der CDU, die Generalsekretär Carsten Linnemann nach der Bundestagswahl als inhaltlich „entkernt“ beschreibt, ein neues Profil zu geben.

Mit sichtbarem Stolz verkündet Merz, dass die CDU sich nicht mehr nur aus ihrer christlich-sozialen und ihrer liberalen Wurzel speise, sondern nun „auch wieder eine konservative Partei“ sei. Die zugehörigen Stichworte Leitkultur oder Leistungsorientierung buchstabiert der Film nicht aus. Der Vorsitzende will den Rechtsextremismus hart bekämpfen, wie er sagt, aber den „Wertkonservativen“ wieder eine bessere Heimat bieten als in der Ära Merkel.

5 Merz, der zweifelnde Kanzlerkandidat

Zwei Herzen schlagen in seiner Brust, wenn es um die K-Frage geht - das macht der Film überdeutlich. Vor allem eine Szene macht klar, dass der CDU-Vorsitzende sein politisches Comeback gerne mit der Kanzlerschaft krönen würde. Als seine Wahl zum Parteichef noch gar nicht so lange zurückliegt, kommt in Brilon ein älteres CDU-Mitglied auf ihn zu und sagt. „Fehlt nur noch ein Bundeskanzler Friedrich Merz“. Der lacht daraufhin und verkneift sich erst einmal eine Antwort. Noch einmal darauf angesprochen sagt er: „Der Befund stimmt.“

Merz ist sich aber auch seiner mäßigen Popularitätswerte bewusst, obwohl sie ein wenig besser geworden sind. „In Deutschland werden Parteien gewählt“, lautet der eher trotzige Verweis darauf, dass eine starke Unionsfraktion auch ihn wählen würde. Im Gegenschnitt darf NRW-Mann Wüst sagen, dass die Persönlichkeit des Kandidaten eine immer größere Rolle spiele. Und wie schon kurz vor Weihnachten gegenüber der Deutschen Presse-Agentur fragt sich Merz jetzt, „ob man auch Wählergruppen ausreichend erreicht“. Eine Antwort, ob er diesbezüglich schon zu einem Schluss gekommen ist, gibt Merz freilich nicht: „Lassen Sie das mal so stehen, wie ich es gesagt habe.“

Apropos sagen. Merz wird gefragt, ob er CSU-Chef Markus Söder vertraut, der wiederholt gesagt hat, nicht mehr Kanzlerkandidat werden zu wollen. Ein einfaches Ja ist nicht zu hören. Stattdessen sagt er: „Ich traue ihm zu, zu sagen, was er denkt.“