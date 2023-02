Präsident des Städte- und Gemeindebunds „Der Bund macht sich einen schlanken Fuß“

Herr Brandl, hat Frau Faeser, die zum Flüchtlingsgipfel ins Innenministerium lädt, den Ernst der Lage erkannt?

Das wird sich am Donnerstag zeigen. Ich bin ein bisschen enttäuscht, dass der Bundeskanzler nicht teilnimmt. Das Thema hat so an Brisanz gewonnen, dass derjenige, der die Richtlinienkompetenz innehat, gebraucht wird.

Wie groß sind die Probleme?

Wir sind, auch im Vergleich zu 2015, dieses Mal wirklich schlicht an der Kapazitätsgrenze in Sachen Unterbringung angekommen. Das betrifft nicht nur die Erstunterbringung, sondern auch die Folgeunterbringung. Und uns fehlen die Fachkräfte für Integration, für Beschulung und Betreuung. Zusätzlich stellt uns die Familienzusammenführung vor große Herausforderungen. Personell und finanziell ist die Grenze erreicht.

Was ist bei Ihnen in Abensberg los?

Zum Beispiel kamen vor ein paar Tagen auf dem Weg der Familienzusammenführung acht Kinder bei uns an, nachdem dem Familienmitglied, das schon hier war, ein Schutzstatus zuerkannt worden war. Von jetzt auf gleich bräuchte ich acht Kindergarten- und Schulplätze. Aber in allen unseren Kindergärten sind schon alle Gruppen mit je 28 Kindern voll. Mehr geht einfach nicht.

Wenn der Bund unmittelbar involviert wäre, wäre dort sicher auch die Alarmstimmung größer. Uwe Brandl, Präsident des Deutschen Städte- und Gemeindebundes

Sind für Sie die Unterbringung und Versorgung Geflüchteter aus der Ukraine oder Asylsuchender aus anderen Staaten die größere Herausforderung?

Keines von beiden ist zu unterschätzen. Eine neue Umfrage zeigt, dass 40 Prozent der Menschen, die aus der Ukraine hierher geflohen sind, dauerhaft bleiben wollen. Die Menschen werden sofort mit unserem Sozialsystem vertraut gemacht, und wir laufen Gefahr, dass sie da gar nicht mehr rauswollen. Und auch was die anderen Fluchtrouten betrifft, machen sich so viele Menschen auf den Weg, dass das für die Kommunen nicht mehr zu schaffen ist.

Zur Person Uwe Brandl (CSU) ist seit 1993 Bürgermeister der bayerischen Stadt Abensberg, in der gut 14.000 Menschen leben. Er ist Präsident des Deutschen Städte- und Gemeindebundes und Präsident des Bayerischen Gemeindetages.

Sollte der Bund eigene Kapazitäten für die Aufnahme schaffen, wie es der Städtetag fordert?

Im Moment macht sich der Bund einen schlanken Fuß und verweist auf einige Liegenschaften, die er anbietet. Mal ganz abgesehen davon, dass viele davon marode sind, ist das ohnehin nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Wenn der Bund unmittelbar involviert wäre, wäre dort sicher auch die Alarmstimmung größer. Bei allem Bemühen: Wir werden die Wohnungen, die es braucht, einfach nicht herstellen können. Wir stehen vor der Frage, ob die Container zur Dauerlösung für die nächsten Jahre werden.

Sollten Baustandards abgesenkt werden?

Das Problem wird sich mit den bisherigen Standards nicht lösen lassen. Es ist besser, sie abzusenken, als die Menschen irgendwann in Zeltstädten unterzubringen.

Was erwarten Sie noch von der Bundesregierung?

Ich bin ja schon froh, wenn man uns überhaupt mal zuhört. Ein „Weiter so“ wird die Akzeptanz in der Bevölkerung aber überstrapazieren. Deshalb muss auch auf EU-Ebene erreicht werden, dass andere Staaten mehr Menschen aufnehmen.

Da stellen sich allerdings die EU-Partner stur.

Es ist unstrittig, dass es schwierig ist, da etwas zu erreichen. Deswegen darf Frau Faeser aber nicht aufgeben. Deutschland ist der größte Nettozahler in der EU, an diesem Hebel muss man ansetzen.

Reicht das Geld, das der Bund für die Unterbringung und Versorgung der Geflüchteten gibt?

Bei weitem nicht. Wir müssen uns aber auch als Land insgesamt die Frage stellen, wie viel wir noch leisten können.

Droht die Mitmenschlichkeit für die Ankommenden, die Schlimmes erlebt haben, verloren zu gehen?

Auf jeden Fall, und das ist schade. Wir müssten auch ein gestaffeltes Unterstützungssystem einführen. Die Menschen sollten vom ersten Tag an arbeiten können, dann würden sie auch die Sprache leichter lernen. Und dann müsste gelten: Wer etwas beiträgt und arbeitet, wer sich aktiv darum bemüht, unsere Sprache zu lernen, der bekommt mehr Geld. Das würde den sozialen Sprengstoff beim Thema entschärfen.



Was ist aus der Familie mit den acht Kindern geworden?

Über ehrenamtlich Engagierte haben wir eine Wohnung in einer Nachbargemeinde gefunden, und dort können die Kinder auch zur Schule und in den Kindergarten gehen. Aber es war wie immer knapp.

