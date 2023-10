Treffen im Kanzleramt Wie Merz den Migrationsgipfel erfolgreich herbeigeredet hat

Der politische Traum von Friedrich Merz wird für ein paar Stunden Wirklichkeit. Auf den Mann, der kaum jemals verbergen konnte, dass er sich für einen guten, eigentlich aber den besseren Bundeskanzler hielte, richten sich am Freitagabend beim Migrationsgipfel im Kanzleramt die meisten Blicke.

Gastgeber ist er natürlich nicht, sondern der Sozialdemokrat Olaf Scholz. Dass er aber als gleichberechtigter Gesprächspartner mit am Tisch sitzt, dürfte dem CDU-Vorsitzenden Merz gut gefallen und erst recht Lust auf mehr machen.

Für ihn ist allein die Anwesenheit ein politischer Erfolg, vielleicht sogar sein bisher größer als Oppositionsführer im Deutschen Bundestag. Schließlich war er es, der Scholz wochenlang in dieses „Spitzentreffen“ hineingeredet hat, obwohl der Kanzler ursprünglich eigentlich etwas Anderes im Sinn hatte.

Am 6. September, in der Generaldebatte des Bundestags zum Haushaltsentwurf der Regierung, forderte Scholz in schwieriger Lage für das Land „Kooperation statt Streitereien“ sowie „eine nationale Kraftanstrengung“ und schlug einen „Deutschland-Pakt“ vor. „Mein Vorschlag richtet sich ausdrücklich auch an Sie, verehrter Herr Merz, als Vorsitzender der größten Oppositionsfraktion und einer Partei, die im Bundesrat, in den Ländern und Kommunen Verantwortung trägt“, so der Kanzler damals: „Lassen Sie uns unsere Kräfte bündeln!“

Scholz schwebte erst anderes vor

Ihm schwebten dabei vor allem Bürokratieabbau und eine Planungsbeschleunigung bei der Verwaltung oder dem Bau von Wohnungen und Infrastruktur vor, also etwa das „unser Land schneller, moderner und sicherer macht“. Das Thema Migration erwähnte Scholz eher am Rande und eigentlich auch nur in Bezug auf schnellere Abschiebungen abgelehnter Asylbewerber: „Auch das muss Teil des Deutschland-Paktes sein.“

Merz‘ Stellvertreter an der Spitze der Unionsfraktion, CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt, nahm damals als nächster Redner nach Scholz dessen Vorlage auf und bot seinerseits einen „Deutschlandpakt zur Migration“ an. Merz legte nach. „Das größte Problem ist die illegale Migration - fangen wir damit an.“ Er ließ nicht nur zwölf eigene Forderungen dafür erarbeiten, sondern schwor seine Unionisten auch darauf ein, bei jeder sich bietenden Gelegenheit öffentlich vorzurechnen, wie viele Tage seit des Kanzlers Ankündigung folgenlos ins Land gegangen waren.

Das Treffen im Kanzleramt zeigt ein weiteres Mal, dass sich der beharrliche Widerstand gegen den Kurs der Ampelkoalition auszahlt. Thorsten Frei, Parlamentsgeschäftsführer der Unionsfraktion, über Merz’ Beharren auf einen Migrationsgipfel

Mit der Einladung für diesen Freitag, 37 Tage nach der Generaldebatte, hat sich Merz durchgesetzt. Die Migration steht im Fokus des Treffens, zu dem auch Boris Rhein und Stephan Weil als Wortführer der unions- beziehungsweise SPD-regierten Bundesländer eingeladen worden sind.

Das ist in doppelter Hinsicht bemerkenswert, weil Merz in der Migrationsfrage formal eigentlich überflüssig ist: Wenig deutet darauf hin, dass seine Unionsfraktion für eine Zwei-Drittel-Mehrheit im Bundestag zur weiteren Einschränkung des Asylrechts gebraucht würde - das ist zumindest für SPD und Grüne bei allen Diskussionen über eine strengere Migrationspolitik bisher ein rotes Tuch,

Mit dem 6. November gibt es auch schon einen Termin für die nächste Ministerpräsidentenkonferenz zum Thema Migration, die bisher neben der Bundesregierung das entscheidende Beschlussorgan dafür war. Im Mai waren dort etwa die gerade verschärften Grenzkontrollen besprochen worden.

Die Wahlen taten ein Übriges

So darf es sich der CDU-Chef anrechnen, einen solchen öffentlichen Erwartungsdruck in Richtung eines Merz-Scholz-Gipfels miterzeugt zu haben, dass der Kanzler irgendwann nicht mehr umhin konnte und eine solche Runde speziell zu den Migrationsfragen einberief - auch wenn sein Sprecher Steffen Hebestreit in dem Treffen vor Beginn nur ein „Informationsgespräch“ und einen „Meinungsaustausch“ sehen wollte. Der Landtagswahlsonntag in Bayern und Hessen, bei dem die in Berlin regierenden Ampelparteien unter anderem für ihre Migrationspolitik abgestraft wurden, tat ein Übriges.

37 Tage nach Scholz’ Ankündigung eines Deutschlandpaktes fand der Migrationsgipfel statt.

Am Dienstag in der Fraktionssitzung von Scholz’ SPD gab es unverblümte Aufforderungen an den eigenen Regierungschef tätig zu werden - schließlich befürchten auch die Genossen gewaltige Stimmenzuwächse für die AfD im Frühjahr, wenn bis dahin nichts geschieht. Einen Tag nach der Fraktionssitzung ging Scholz auf Merz zu.

Seinen Leuten gefällt das gut. „Das Treffen im Kanzleramt zeigt ein weiteres Mal, dass sich der beharrliche Widerstand gegen den Kurs der Ampelkoalition auszahlt“, sagte Thorsten Frei, der parlamentarische Geschäftsführer von Merz’ Unionsfraktion: „Wir betreiben keine Fundamentalopposition, sondern reichen Scholz mit vernünftigen Lösungsvorschlägen die Hand.“

In einem Punkt könnte Merz für Scholz dabei sogar nützlich sein: Seine Unionsfraktion steht zusätzlichen Zahlungen des Bundes an die Länder weitaus kritischer gegenüber als die Ministerpräsidentenriege aus den unionsregierten Ländern. Dass die Kommunen aktuell mehr Geld für die Unterbringung von Flüchtlingen brauchen, scheint klar. Möglicherweise aber hilft Merz Scholz dabei, dass die Forderungen nicht durch die Decke gehen.