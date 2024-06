Großdemonstration in Berlin zur Wahl im Iran Zehntausende gegen die Mullahs

Zehntausende Iraner wollen sich am Sonnabend in Berlin versammeln, um gegen die aus ihrer Sicht undemokratischen iranischen Präsidentschaftswahlen vom Vortag zu protestieren. Aufgefordert vom „Nationalen Widerstandsrat des Iran“ (NWRI) reisen sie aus dem gesamten Bundesgebiet zu einer Großkundgebung in der Hauptstadt an.