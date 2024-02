Grütters über die Berliner Nachwahl „Eine so abwegige Situation gab es noch nie“

Am 11. Februar wird der Bundestag in Teilen Berlins nachgewählt. Dass Sie dabei die Spitzenkandidatin der CDU sind, weiß keiner. Wie kommt das?

Man muss ja erst einmal wissen, dass und warum überhaupt Teile des Bundestages in Berlin nachgewählt werden. Es ist ja ein beinahe gespenstischer Vorgang, wenn nur jeder fünfte Berliner Wahlberechtigte nochmal wählen darf, und das auch nur in wenigen ausgewählten Stimmbezirken. Viele Menschen in meinem Wahlkreis Reinickendorf kennen mich aber und freuen sich, dass sie mich wieder wählen können.