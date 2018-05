Die USA geben einem Medienbericht zufolge in Kürze Pläne zur Verhängung von Importzöllen auf Stahl und Aluminium aus der Europäischen Union bekannt. Womöglich werde der Schritt bereits am Donnerstag erfolgen, berichtete das "Wall Street Journal" am Mittwoch unter Berufung auf mit dem Vorgang vertraute Personen. Am Freitag läuft die Frist ab, bis zu der die Ausnahmen von den Zöllen für die Metallprodukte aus Europa gelten.

Mehr zum Thema Handelsstreit mit der EU Trump zeigt sich unbeirrt von Kritik an Strafzöllen

Präsident Donald Trump hatte am 23. März Zölle in Höhe von 25 Prozent auf Stahlimporte und zehn Prozent auf Aluminiumeinfuhren verhängt. Einige Staaten wurden davon jedoch vorläufig ausgenommen, darunter die Mitglieder der Europäischen Union. (Reuters)