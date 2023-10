Tagesspiegel Plus „Hart in der Sache, smart in der Sprache“ : Wie sich der Junge-Union-Chef CDU und CSU wünscht

Johannes Winkel ist Vorsitzender der Nachwuchsorganisation der Union. Ehe sie an diesem Wochenende in Braunschweig zu ihrem „Deutschlandtag“ zusammenkommt, spricht er im Interview über aktuelle Krisen, die Ampelregierung und die Lage seiner Partei.