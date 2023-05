Höhenflug der Rechtspartei AfD auf auch in Forsa-Umfrage auf Rekordwert von 17 Prozent

Der Höhenflug der AfD in Umfragen hält an: In einer am Dienstag veröffentlichten Forsa-Umfrage für RTL/ntv kommt die Rechtspartei auf 17 Prozent und damit den höchsten für sie bisher gemessenen Wert. An der Spitze liegt die Union, die leicht auf 29 Prozent nachgibt. Die SPD mit 18 Prozent, die Grünen mit 14, die Liberalen mit sieben und die Linken mit fünf Prozent erhielten dieselben Werte wie in der Vorwoche.

Das Gebäudeenergiegesetz ist laut Forsa weiter umstritten: Nur elf Prozent glauben, dass das Heizungsgesetz wie von Grünen und SPD gefordert noch vor der Sommerpause vom Bundestag verabschiedet werden kann.

85 Prozent glauben dies nicht mehr. Die Pläne selbst werden kritisch gesehen. 76 Prozent lehnen es, dass ab Anfang 2024 der Einbau von Gas- und Öl-Heizungen bis auf Ausnahmen verboten werden soll.