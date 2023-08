Horst Seehofers Tochter Susanne Aus dem Schatten

Susanne Seehofer steht vor einer Hecke. Rechts hinter ihr das imposante Schloss Nymphenburg, vor ihr der Eingang zum Palmengarten. Sie trägt ein weißes Sommerkleid, Jeansjacke, flache Schuhe, und überlegt: Eigentlich wollte sie sich umziehen, doch nun müsste sie vorbei an den Gästen, die bereits zum Sommerempfang der FDP München zusammengekommen sind. Also im weißen Kleid bleiben? Oder kurz hinter die Hecke? Seehofer schaut sich um, verschwindet.

Als sie wiederkommt, sind die Schuhe gegen Sandalen getauscht, das Kleid gegen einen wehenden Hosenanzug, ihre Ohrstecker gegen Ohrringe. Seehofer gleitet in die Party hinein. Sie weiß, wie wichtig das Äußere sein kann.

Wer Seehofer in diesen Tagen beobachtet, sieht eine Frau, die kämpft. Um ihre Wahl, um eine Zukunft als Berufspolitikerin. Ausgerechnet in der bayerischen FDP, die in Umfragen bei vier Prozent dümpelt, die es im Herbst vielleicht nicht in den Landtag schaffen wird. Sie steht am Wahlkampfstand, besucht FDPler am Starnberger See, organisiert Abende mit prominenten Parteifreundinnen wie Marie-Agnes Strack-Zimmermann.

Manchmal wundert sich Seehofer über ihre Partei

Die Frage ist, warum sie das tut. Susanne Seehofer ist die Tochter von Horst Seehofer. Er war zehn Jahre bayerischer Ministerpräsident, dann Bundesinnenminister, zeitweise der wichtigste CSU-Politiker in Deutschland. Sie hat die Intrigen von Markus Söder gegen ihren Vater miterlebt, die Nächte und Wochenenden, die er arbeitete. Politik ist ein Beruf, der immer droht, alles andere herauszudrücken. In der Spitzenpolitik ist das die Regel. Susanne Seehofer schreckt das nicht ab. Im Gegenteil. „Bevor es noch mehr darum geht, dass ich die Tochter von bin, habe ich abgewartet, bis mein Papa aufgehört hat“, sagt sie. Zu den Christsozialen zog es sie nicht. „Das sind ja auch unterbewusste Mechanismen, warum man nicht in die CSU will“, sagt sie.

An diesem Sommertag im Juli hat die bayerische FDP auf dem Münchner Odeonsplatz zum Wahlkampfauftakt geladen. Die Hitze knallt, sobald die Wolken sich an der Sonne vorbeigeschoben haben. Seehofer macht das nichts aus, sie begrüßt Menschen, Küsschen hier, Umarmung dort. Wie die Stimmung ist? Seehofer blickt vielsagend. „Schwierig. Aber wir haben noch alle Chancen“, sagt sie. Die Umfragen.

Es gibt Tage, an denen sich Seehofer über ihre Partei wundert. Darüber, wie wenig sie es schafft, Menschen zu begeistern. Ein Beispiel: Wahlkampfreden, in denen es ausschließlich um die Wirtschaft geht. In denen Worte wie Freihandelsabkommen emotional besetzt werden sollen, als bedeute es für die Mehrheit der Zuhörerinnen und Zuhörer mehr als die vage Erinnerung an Diskussionen um Chlor-Hühnchen. Würde Seehofer vorn stehen und Reden halten, sie würde es wohl anders machen. Auf ihrer Website steht: „Susanne Seehofer – Politik mit Herz & Verstand“.

FDP in Bayern droht, zerrieben zu werden

Die FDP in Bayern droht, zerrieben zu werden. Zwischen Freien Wählern, CSU, Grünen und SPD bleibt für sie nur eine winzige Lücke. Ob man Menschen davon überzeugt, ihr Kreuz wegen CETA, TTIP und dem Mercosur-Abkommen bei den Liberalen zu machen?

Die bayerische FDP ist ein progressiver Landesverband, das liegt auch an der CSU, von der die FDP sich abgrenzen muss. Finanzpolitisch konservativ, gesellschaftspolitisch liberal. Eigentlich eine vielversprechende Mischung. Doch der Landespartei ist es seit 1974 nicht mehr gelungen bei zwei aufeinanderfolgenden Legislaturperioden im bayerischen Landtag vertreten zu sein. Für die Parteistrategen in Berlin ist Bayern deswegen in anderen Zeiten weniger wichtig. Wenn man drin ist, schön, wenn nicht: Ist ja nur Bayern.

Doch nun regieren die Liberalen in der Ampelkoalition mit, ihre Stammwähler hadern mit dem Bündnis, und es gibt Menschen in der FDP, die sich fragen, wohin die Partei sich entwickeln soll. Seit Regierungseintritt sind sie aus zwei Landesparlamenten geflogen, in Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein nicht länger an der Regierung beteiligt.

Das soll gar nicht so pathetisch klingen, aber ich bin bei der FDP, weil sie für Freiheit einsteht. Susanne Seehofer, FDP-Politikerin

Wer mit Seehofer spricht, merkt schnell, dass sie größer denkt als eine Landtagskandidatin einer Partei, die es möglicherweise nicht über die Fünf-Prozent-Hürde schafft. Sie analysiert beinahe beiläufig Strategien, findet Fehler, denkt über Erzählungen nach, die ihrer Partei helfen könnten.

Ein Treffen Ende April. Seehofer sitzt beim Mittagessen bei einem Italiener in Ingolstadt, sie bestellt Penne mit Ricotta, eine Traubensaftschorle. Erst 2021 ist sie in die FDP eingetreten, seit Winter 2022 ist klar, dass sie für den Landtag kandidieren wird. „Das soll gar nicht so pathetisch klingen, aber ich bin bei der FDP, weil sie für Freiheit einsteht. Weil sie für Zukunft einsteht. Für mich gibt es wirklich keine andere Partei, die sich so sehr für das Aufstiegsversprechen einsetzt wie die FDP“, sagt sie.

Es ist dieses Versprechen nach Aufstieg durch Bildung, einer Art amerikanischen Traum, das Seehofer in die FDP getrieben hat. Seehofer hat BWL studiert, hat in der Nachhaltigkeitsabteilung von BMW gearbeitet, bevor sie sich eine Auszeit für den Wahlkampf nahm. Sie ist verheiratet, Mutter einer Tochter. Gerade kommt sie von einem Termin in ihrer alten Schule, dem Katharinengymnasium in Ingolstadt, genannt „Katherl“, sie wurde zur fiktiven Europaparlamentssitzung eingeladen, hat eine Rede gehalten. Eine verwinkelte Schule, dunkel, aber nicht unfreundlich. Rektor Matthias Schickel, nebenberuflich Kommunalpolitiker der CSU, begrüßte sie.

„Wirklich die FDP?“, hat Schickel sie gefragt, „die holen die Kinder halt mit dem Porsche ab“. Es ist ein Witz, Seehofer findet ihn nicht lustig. „In Ingolstadt denkt man nicht in Schubladen, aber in der CSU“, sagt sie. Schickel sagt, er glaube, dass Seehofer die FDP „ordentlich“ durcheinanderwirbeln werde. „Wir haben ja noch den Martin Hagen“, hat sie geantwortet, als wolle sie das nicht so gern hören. Hagen ist der Spitzenkandidat der FDP in Bayern. „Aha“, sagte Schickel, als kenne er den Namen so schlecht, dass ihm auf Anhieb kein Gesicht dazu einfiele.

Seehofer müssen zwei Punkte daran beschäftigen. Die FDP hat den Ruf einer distanzierten Partei, die Menschen kalt lässt, sie nicht berührt. Sie will das ändern. Der andere: Seehofer scheint in einigen Teilen Bayerns schon jetzt bekannter zu sein als der Landesvorsitzende und Spitzenkandidat Hagen. Für sie ist das innerhalb der FDP potenziell schwierig. Wer lässt sich schon gern die Aufmerksamkeit von einer nehmen, die erst seit wenigen Jahren dabei ist?

Zurück im italienischen Restaurant. „Ich will, dass die FDP nicht in die Schublade der sozialen Kälte gesteckt wird. Das wäre mein großer Traum. Dass man sagt, man schafft es, für viele Menschen ein Angebot zu schaffen. Die Lust haben, sich anzustrengen und ihr Leben in die eigene Hand zu nehmen. Das wird mit uns aber nicht ausreichend assoziiert“, sagt sie. Es ärgert sie.

Bei mir steht oft auf den Plakaten Kapitalistenschweine. Susanne Seehofer, FDP-Landtagskandidatin

Aber was soll sie machen, wenn zum Beispiel Parteichef und Bundesfinanzminister Christian Lindner über Monate die Kindergrundsicherung vor allem zu teuer findet. Wenn die FDP nach wie vor oft auf viele Krisen mit einem beherzten „das wird der Markt regeln“ reagiert, obwohl die Deutschen den Kapitalismus noch nie sonderlich zu schätzen wussten und seit einiger Zeit laut einer Umfrage des „Spiegel“ mehrheitlich glauben, das System habe die Welt in die Klimakrise geführt. „Marktwirtschaft ist so negativ besetzt. Bei mir steht oft auf den Plakaten Kapitalistenschweine“, erzählt Seehofer.

Dabei geht es Seehofer wie vielen in der FDP, die sich nach einer Verbreiterung der Partei sehnen: Sie hadert nicht mit den grundsätzlichen Positionen. Auch Seehofer ist der Meinung, dass nur ausgegeben werden kann, was erwirtschaftet wurde. Dass es besser ist, Geld in Schulen, Kitas und Sprachförderung zu stecken als es auf das Konto der Eltern zu überweisen.

Doch sie glaubt, dass die Erzählung der FDP sich anders vermarkten ließe. „Uns wählt man nicht wegen Klimaschutz“, sagt sie, „Auch nicht, weil wir so sozial sind. Aber wir müssen davon wegkommen, dass wir glauben, dass wir diese Themen dann nicht mehr zu bespielen brauchen“, sagt sie. Sie denkt über die FDP nach, als wäre es eine Partei, die ein Wählerpotenzial von 15 bis 20 Prozent nicht nur erreichen könnte, sondern erreichen will, ja, erreichen wird.

Christian Lindner sitzt auf dem Odeonsplatz neben Susanne Seehofer: Äußerlichkeiten sind wichtig © imago/Lindenthaler

Zurück auf dem Odeonsplatz. Seehofer schüttelt Hände. „Jetzt warst Du schon zwei Mal da, jetzt musst Du auch Mitglied werden“, sagt sie zu einem Mann. Ihr bayerisch wird stärker in solchen Momenten. Dialekt sprechen nicht viele in der FDP Bayern. Daher wohl auch der FDP-Wahlkampfslogan: Servus, Zukunft. Nur blöd, dass Servus nicht nur Hallo, sondern auch Tschüss heißt. Tschüss, Zukunft. „Das klingt jetzt sehr bajuwarisch, und sehr von gestern, aber man darf das nicht unterschätzen. Wenn ich in meinem Heimatdorf bin und nicht bayerisch sprechen kann, dann ist das ein Thema“, sagt Seehofer.

Es wäre vermessen, sich Seehofers keimende Karriere ohne ihren Namen vorzustellen, der ihr vieles erleichtert. Den Zugang zu wichtigen Politikern und erfahrenen Beratern zum Beispiel. Die Vorstellung davon, wie viel man erreichen kann. „Einerseits kriegst Du mit, was der Beruf alles für Schattenseiten mit sich bringt. Andererseits siehst Du auch die Möglichkeiten“, sagt sie. Es wäre ebenso falsch, zu glauben, ihr Name sei allein Grund für ihren Erfolg. „Ein Naturtalent“, sagt ein FDP-Abgeordneter über sie, während er Seehofer auf dem Odeonsplatz beobachtet.

Auch Christian Lindner ist an diesem Tag nach München gekommen, der Parteiführung ist klar, wie wichtig Susanne Seehofer noch für die FDP werden könnte. Kaum ist Lindner auf dem Platz angekommen, sitzt er neben Seehofer. Die Bilder am nächsten Tag in den Zeitungen zeigen sie Seit an Seit. Noch einer, der weiß, wie wichtig das Äußere sein kann. Wie es so läuft, will Lindner von Seehofer wissen, während sie nebeneinander auf der Bank sitzen. Gut, sagt Seehofer. „Ist“, sagt Lindner, „ein Abenteuer“.