Ich danke Karin und Frank Hauerken aus Aschaffenburg für diesen Traum. Vielleicht teilen ihn viel mehr, als sie glauben.

Letzte Nacht hatte ich einen Traum. In meinem Traum hielt der Papst eine Pressekonferenz in Rom ab und kündigte der Welt an, dass er am nächsten Morgen um neun Uhr sein berühmtes und symbol-trächtiges weißes Papa-Mobil nehmen, sich auf eine Reise begeben und die 2400 Kilometer nach Kiew in der Ukraine fahren werde.

Der Papst lud alle Gläubigen, unabhängig von ihrem Glauben, ein, ihn in ihren Autos auf dieser historischen Friedensreise zu begleiten. Er forderte auch die religiösen Führer anderer Weltreligionen auf, sich ihm bei diesem historischen Unterfangen anzuschließen.

Als das Papa-Mobil am nächsten Morgen den Vatikan verließ, warteten bereits hunderte von Autos darauf, ihm zu folgen. Der Konvoi fuhr durch die Straßen Roms, bejubelt von tausenden von Menschen, die ihnen das Beste wünschten. Wie Zugvögel auf ihrem Weg schlossen sich immer mehr Autos dem Papst an, der nach Osten fuhr, und bald war der Convoy dem Militärkonvoi, der darauf wartete, Kiew anzugreifen, zahlenmäßig weit überlegen.

Hubschrauber der großen Nachrichtensender, die die Geschichte aufgegriffen hatten, flogen über den Konvoi des Papstes und übertrugen die sensationellen Ereignisse live. An jeder Auffahrt schlossen sich weitere Autos an, bis das Ende des Convoys über den Horizont zu reichen schien.

Auf der Fahrt durch Polen, kurz vor dem Grenzübertritt zur Ukraine, schlossen sich der Dalai Lama und weitere Glaubensführer der Welt an und machten den Peace-Treck zur größten multi-religiösen Initiative der Geschichte. Als sie den berühmten Maidan-Platz erreichten, begrüßten Tausende sie begeistert und hofften auf ein Ende von Gewalt und Krieg.

Der Papst und andere Glaubensführer lasen gemeinsam die Messe, beteten für Frieden und baten Wladimir Putin, seine Soldaten nach Hause zu ihren Familien zu bringen. Der Papst kündigte an, auf dem Maidan-Platz zu bleiben, bis die Waffen verschwunden und der Frieden wiederhergestellt sei. Die Messe wurde weltweit übertragen und erreichte ein größeres Publikum als jedes andere Ereignis in der Geschichte.

Den Tod nicht fürchtend mit der Kraft des Glaubens gegen todbringende Aggression. Friedensstifter aus Berufung - Herr im Himmel, das wäre was.