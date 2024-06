Tagesspiegel Plus „Immer auf den Ball, nie auf den Mann“ : Der neue Strack-Zimmermann will sich weniger am Kanzler abarbeiten

Marcus Faber ist jüngst zum Vorsitzenden des Verteidigungsausschusses gewählt worden. Wer ist der Liberale, der häufiger als jeder andere Bundestagsabgeordnete die ukrainische Front besucht hat?