Inhaftierte Oppositionspolitikerin Belarussische Aktivistin wohl auf Intensivstation gebracht

Die in Belarus inhaftierte Regierungskritikerin Maria Kolesnikowa ist in ein Krankenhaus in Gomel eingeliefert worden und liegt auf der Intensivstation. Das teilte der Pressedienst des ebenfalls inhaftierten Oppositionellen Viktor Babaryko mit, für den Kolesnikowa gearbeitet hatte.

Kolesnikowa gehört zu den bekanntesten Gesichtern der Opposition in Belarus. Seit 2020 ist die Oppositionspolitikerin inhaftiert. 2021 wurde sie wegen angeblicher versuchter illegaler Machtergreifung zu elf Jahren Lagerhaft verurteilt.

Kolesnikowa war im Zuge der Präsidentenwahl vor zwei Jahren zusammen mit Swetlana Tichanowskaja und Veronika Zepkalo international bekannt geworden. Die beiden anderen Frauen sind im Ausland im Exil. Kolesnikowa hatte sich den Demonstrationen gegen Machthaber Alexander Lukaschenko angeschlossen. Sie prangerte Wahlfälschung an.

Im September 2020 verschwand die damals 39-Jährige aus zunächst ungeklärten Gründen. Später wurde bekannt, dass sie vom Geheimdienst in Minsk entführt wurde. (mit AFP)

