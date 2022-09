Innenministerin Nancy Faeser Die Unentschiedene

So richtig scheint sie sich nicht entscheiden zu wollen. Nancy Faeser (SPD) steht Anfang September am Rednerpult des Bundestags. Die Innenministerin will erklären, warum die Ampel-Koalition weniger Geld für die innere Sicherheit ausgeben wird als in den Jahren zuvor die große Koalition. Trotz Krieg in der Ukraine, Klimakrise und anhaltender Pandemie. Es liegt an der Schuldenbremse, sagt sie, die ausgesetzt war und so erst die hohen Aufwüchse ermöglicht habe. „Das war auch richtig“, sagt sie. Der Haushalt 2023 aber halte die Schuldenbremse nun wieder ein. Auch das „gut und richtig“, befindet sie.

