Sri Lankas Präsident Gotabaya Rajapaksa hat nach Massenprotesten wegen der schweren Wirtschaftskrise in dem südasiatischen Land für Mittwoch seinen Rücktritt angekündigt. Nun ist er zusammen mit seiner Frau und einem Bodyguard auf die Malediven geflogen, teilten Vertreter der Einwanderungsbehörde der Nachrichtenagentur AFP mit. Beobachter vermuten, dass er so einer möglichen Festnahme entgehen will.

Dem Staatschef wird Missmanagement der Wirtschaft vorgeworfen. Nur so lange er noch Präsident ist, genießt er Immunität vor Strafverfolgung.

Rajapaksa war am Samstag aus dem Präsidentenpalast in der Hauptstadt Colombo geflohen, kurz bevor tausende Demonstranten das Anwesen stürmten. Der Inselstaat erlebt derzeit eine massive Wirtschaftskrise.

Die Regierung war zuletzt nicht mehr in der Lage, die wichtigsten Importe wie Lebensmittel, Treibstoff und Medikamente zu finanzieren. Inzwischen hat Sri Lanka den Internationalen Währungsfonds (IWF) sowie Russland um Hilfe gebeten. (AFP)