„Instrumente nicht zielgerichtet genug“ Kritik an Lauterbachs Plan gegen Medikamentenengpässe auch aus der SPD

Karl Lauterbach wolle sich als Krisenmanager beweisen: Als Reaktion auf die derzeit eklatanten Lieferengpässe bei Fiebersäften für Kinder, aber auch bei Schmerzmitteln, Krebsmedikamenten und Antibiotika hatte der Bundesgesundheitsminister am Dienstag Eckpunkte vorgestellt, wie er den europäischen Produktionsstandort stärken, weitere Engpässe vermeiden und insbesondere die Versorgung mit Kinderarzneimitteln verbessern will.

Doch diese Eckpunkte, das erfuhr Tagesspiegel Background aus Bundestagskreisen, waren zuvor offenbar weder mit dem dem Bundesgesundheitsministerium (BMG) unterstellten und mit dem Monitoring von Lieferengpässen betrauten Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) in Bonn abgestimmt, noch mit den Ampel-Koalitionären. Und auch die Fachpolitikerinnen und – politiker in Lauterbachs eigener SPD-Fraktion waren nicht informiert.

Entsprechend verstimmt merkte die Berichterstatterin für Arzneimittel und Patientenbeauftragte der SPD-Bundestagsfraktion, Martina Stamm-Fibich, an, wer ein so „unbestritten dringendes und wichtiges Thema“ angehe, der müsse „schon mal mit den Playern reden“. Sie jedenfalls, so Stamm-Fibich im Gespräch mit Tagesspiegel Background, halte „Änderungen“ am Eckpunktepapier des BMG zur Vermeidung von Lieferengpässen bei Arzneimitteln für „notwendig“.

Wer das System bloß mit Geld zuschüttet, der wird nichts verändern. Martina Stamm-Fibich, Berichterstatterin für Arzneimittel und Patientenbeauftragte der SPD-Bundestagsfraktion

Denn obwohl „die Intention des Papiers in die richtige Richtung“ gehe, seien „die Instrumente aus meiner Sicht nicht zielgerichtet genug“, sagte die SPD-Abgeordnete, die sich seit vielen Jahren mit Lieferengpässen beschäftigt. Sie begrüße, dass das BMG den Kostendruck bei generischen Kinderarzneimitteln senken wolle, „allerdings werden die bloße Erhöhung der Festbeträge und die Abschaffung von Rabattverträgen nicht dazu führen, dass Lieferketten langfristig und strukturell sicherer gestaltet werden“, prognostizierte sie.

Auch eine Stärkung des Standorts durch diese Maßnahme halte sie für „utopisch“. Vielmehr müsse es darum gehen, robustere Lieferketten sicherzustellen, die Abhängigkeit „von China und Indien“ zu beenden und ein gutes Frühwarnsystem zu schaffen. „Wer das System bloß mit Geld zuschüttet, der wird nichts verändern“, kritisierte Stamm-Fibich.

Lauterbachs Plan, künftig die Frage des Standorts bei den Rabattvertragsausschreibungen zwingend zu berücksichtigen, sei dem gegenüber „ein Schritt in die richtige Richtung“, sagte sie. Allerdings bleibe zum jetzigen Zeitpunkt unklar, „auf welche Produktionsschritte sich der Begriff der ‚Wirkstoffproduktion‘ überhaupt konkret bezieht“. Eine Regelung müsse alle wichtigen Schritte der Produktion von Anfang bis Ende umfassen, ansonsten bleibe sie wirkungslos.

Martina Stamm-Fibich rügt, dass bei den Ankündigungen zu viel Fragen offen seien. © Imago/Jürgen Heinrich

Dazu gehöre zum Beispiel, dass auch die Produktion von Vorprodukten und Grundstoffen in der EU erfolge: „Unsere Apotheker etwa würden ja sehr gern selbst Fiebersäfte für Kinder herstellen“, sagte Stamm-Fibich. „Und sie können das auch, allein, es fehlen ihnen derzeit mindestens zwei von vier dazu nötigen Grundstoffen.“ Es bringe daher „niemandem etwas, wenn die Endfertigung in Europa stattfindet, die Grundstoffe jedoch hauptsächlich weiter aus China oder Indien importiert werden“.

Im Übrigen plädiere sie dafür, dass der Standort für die Ausschreibung nur ein relevanter Faktor unter mehreren sein solle. „Die nachgewiesene Diversifizierung der Lieferketten, Krisenpläne für Lieferengpässe, sowie Umwelt- und Arbeitsstandards sollten ebenfalls Berücksichtigung in der Ausschreibung finden“, forderte sie. Stamm-Fibich sprach sich in diesem Zusammenhang für ein Punktesystem aus, das alle genannten Kriterien in unterschiedlicher Gewichtung einbeziehen und das für alle Ausschreibungen gelten solle.

Lauterbachs Lösungsvorschlag: Für Kinderarzneimittel werden die Festbeträge und Rabattverträge werden abgeschafft. Das Preismoratorium wird angepasst

Krebsarzneimittel und Antibiotika mit Wirkstoffproduktion in der EU müssen dem Konzept zufolge bei Ausschreibungen von Kassenverträgen bevorzugt werden. Verbindliche, mehrmonatige Lagerhaltung von rabattierten Arzneimitteln wird für Kassenverträge mit den Herstellern vorgeschrieben.

Standortpolitik könne zudem „nicht nur mit GKV-Beiträgen gemacht werden“. An dieser Stelle brauche es „flankierende Maßnahmen aus dem Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz und von Seite der EU“. Ebenfalls „unverständlich“ sei ihr, „weshalb die Regelung sich nur auf Onkologika und Antibiotika bezieht“.

Die Vergangenheit habe gezeigt, dass insbesondere auch Schmerzmittel und Blutdrucksenker von Lieferengpässen betroffen waren. „Ich bin der Meinung, dass kommende Änderungen bei allen versorgungsrelevanten Wirkstoffen zur Anwendung kommen sollten“, forderte die SPD-Abgeordnete.

Und schließlich müsse auch die Früherkennung und das Management von Lieferengpässen verbessert werden. Der Vorschlag aus dem BMG, das BfArM mit weiteren Informationsrechten auszustatten, sei zu begrüßen. „Leider lässt das Papier aber die konkrete Ausgestaltung offen“, kritisierte sie.

Überblick über Marktlage fehlt

Wichtig sei, dass das BfArM neben Informationsrechten gegenüber der pharmazeutischen Industrie auch einen besseren Überblick über die aktuelle Marktsituation insgesamt bekomme: „Nur so können die im Markt befindlichen Arzneimittel auch effizient verteilt werden.“

Bislang existiere dieser Überblick nicht. „Wir wissen also nicht, über welche Medikamente Krankenhäuser verfügen, über welche die Apotheken und über welche der Großhandel“, monierte sie. „Hier aber brauchen wir einen Echtzeitüberblick.“

BfArM-Präsident Karl Broich hatte bereits vor Monaten in Pressemitteilungen seines Hauses und in Interviews „mehr Transparenz von der Pharmaindustrie“ gefordert, um bei drohenden Lieferengpässen besser gegensteuern und vor allem Muster identifizieren zu können, welche Faktoren dazu beitragen, dass Liefer- und Produktionsketten (nicht) erfolgreich sind.

Das Problem hätte schon vor Monaten angegangen werden können. Tino Sorge, Gesundheitsexperte der Union (CDU)

Am Dienstag, nach der Veröffentlichung der Eckpunkte, teilte das BfArM nur lediglich mit, es begrüße „grundsätzlich jede Erweiterung“ der eigenen gesetzlichen Handlungsmöglichkeiten, „die dazu beiträgt, Lieferengpässe noch schneller und wirkungsvoller abmildern zu können“. Laufende Gesetzgebungsverfahren dagegen würden „grundsätzlich nicht kommentiert“.

Kritik kommt auch aus der Union. Gesundheitsexperte Tino Sorge (CDU) forderte vonl Lauterbach zügig ein umfassendes Paket zur besseren Medikamentenversorgung. Die komplizierten Systeme würden innerhalb kurzer Zeit nicht einfach dadurch geändert, indem man höhere Preise ankündige, sagte er am Donnerstagmorgen im Deutschlandfunk. Nötig sei „sehr zeitnah“ ein Gesamtpaket – „und das passiert momentan überhaupt noch nicht“.

Sorge kritisierte: „Das Problem hätte schon vor Monaten angegangen werden können.“ Lauterbach hätte gleich einen Gesetzentwurf vorschlagen können. „Wenn ich überlege, wie lange die Ampel in der Vergangenheit immer gebraucht hat, um überhaupt erst einmal einig zu werden, dann gehe ich davon aus, dass nicht vor einigen Monaten marginale Änderungen kommen werden“, sagte Sorge mit Blick auf die rot-grün-gelbe Bundesregierung von Kanzler Olaf Scholz (SPD).

