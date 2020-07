Das irakische Innenministerium hat die Entführung der deutschen Kuratorin und Kulturvermittlerin Hella Mewis in Bagdad bestätigt. Sicherheitskräfte suchten nach der Frau, sagte ein Sprecher am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur.

Zuvor bestätigte eine Freundin der Kuratorin ihre Entführung durch bewaffnete Männer.

„Wir wissen nicht, wer sie entführt hat. Wir haben die Sicherheitsbehörden informiert“, sagte Sirka Sarsam der Deutschen Presse-Agentur am Dienstag. Derzeit würden Aufzeichnungen von Überwachungskameras untersucht.

Unbekannte Männer hatten Mewis laut Aktivisten am Montagabend gegen 20.00 Uhr (Ortszeit) in Nähe des Kulturinstituts Bait Tarkib entführt, das die Arbeit junger irakischer Künstler fördern will.

Die in Berlin geborene Mewis arbeitete am Aufbau der Organisation und zeitweise auch für das Goethe-Institut. Die Entführung in dem zentral gelegenen Stadtteil Abu Nawas sei überraschend, sagte Sarsam. In der Gegend liegen verschiedene Regierungsgebäude. Sarsam ist Aktivistin und arbeitet für die Nichtregierungsorganisation Burj Babel.

„Hellas Entführung ist ein menschliches Desaster“, sagte Sarsam. „Ich habe vor einer Woche mit ihr telefoniert.“ Mewis habe gute Beziehungen zu Künstlern, Intellektuellen und Demonstranten im Irak und habe dort seit 2010 zu vielen Veranstaltungen beigetragen.

[Wenn Sie alle aktuellen Nachrichten live auf Ihr Handy haben wollen, empfehlen wir Ihnen unsere runderneuerte App, die Sie hier für Apple- und Android-Geräte herunterladen können.]

Verbindung zum getöteten Terrorexperten al-Haschimi?

Die Deutsche sei „empört“ gewesen über die Tötung des international anerkannten Historikers und Terrorismusexperten Hischam al-Haschimi vor zwei Wochen.

Mehr zum Thema Terrorismus-Experte erschossen Mord am neuen Irak

Al-Haschimi war in der Nähe seiner Wohnung erschossen worden. Zunächst bekannte sich niemand zu der Tat. Er galt als einer der besten Kenner extremistischer Gruppen im Irak. In den irakischen Medien richtete sich der Verdacht vor allem gegen die Iran-treue schiitische Miliz Kataib Hisbollah und die Terrormiliz Islamischer Staat (IS). (dpa)