Ägypten hat einen 18-Jährigen aus Gießen wegen mutmaßlicher Verbindungen zu Islamisten abgeschoben. Die staatlich gelenkte Zeitung „Al-Ahram“ veröffentlichte am Montag Fotos von Isa El Sabbagh bei der Sicherheitskontrolle und am Check-in am Flughafen Kairo.

Dem Bericht zufolge soll eine Befragung der ägyptischen Behörden gezeigt haben, dass der junge Mann an die Ideologie der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) glaube. Ähnlich hatte sich zuvor auch der Vater des jungen Mannes gegenüber dem Tagesspiegel geäußert. Da sein Sohn nicht nur die deutsche, sondern auch die ägyptische Staatsbürgerschaft besitze, werde er dort wie ein Ägypter behandelt, hatte Mohamed El Sabbagh am 10. Januar gesagt.

Nach dem Bericht der ägyptischen Zeitung habe Isa El Sabbagh Online-Verbindungen zu IS-Mitgliedern und sei nach Ägypten gekommen, um sich terroristischen Elementen im Norden der Sinai-Halbinsel anzuschließen, heißt es in dem Bericht weiter. Der 18-Jährige galt seit Mitte Dezember zunächst als verschwunden, als er über Luxor in das nordafrikanische Land einreisen wollte. Erst vergangene Woche hatte das Auswärtige Amt bestätigt, dass sich der Mann in Gewahrsam der ägyptischen Behörden befindet.

Der 18-Jährige Gießener, der eine ältere Schwester und einen jüngeren Bruder hat, will in diesem Jahr sein Abitur machen. Die Reise nach Kairo war die erste, die er alleine antrat.

Bereits in der vergangenen Woche war ein 23-Jähriger aus Göttingen, der kurz nach Weihnachten bei der Einreise am Flughafen Kairo festgenommen worden war, mit einer ähnlichen Begründung abgeschoben worden. (dpa, Tsp)