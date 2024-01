Israels Ex-Präsident Rivlin „Wir haben das Gefühl, ,Nie Wieder’ ist eine leere Worthülse geworden“

Herr Rivlin, Sie haben kurz vor dem Holocaust-Gedenktag auf Einladung der Europäischen Jüdischen Vereinigung eine israelische Delegation nach Auschwitz angeführt. Am 75. Jahrestag der Befreiung des Konzentrationslagers waren Sie noch im Amt und mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier dort. Was war diesmal anders?

Ich war schon viele Male in Auschwitz. Und Sie haben Recht: In diesem Jahr war es anders.