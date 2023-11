„Jetzt haben wir die Chance, wieder nach vorne zu gehen“ : Linke verzeichnet nach Wagenknecht-Austritt Mitgliederzuwachs

Aktuell gebe es doppelt so viele Eintritte in die Partei wie Austritte, sagte Parteichef Martin Schirdewan, darunter auch prominente Namen. Die Linke trifft sich am Freitag zum Parteitag in Augsburg.