Jüdisch-palästinensische Freundschaft „Uns verbindet der gegenseitige Respekt“

Herr Fürst, Herr Shammout, Sie beide sind seit langem Freunde. Und Sie sind einerseits Präsident des Landesverbands Jüdischer Gemeinden in Niedersachsen und andererseits Vorsitzender der Palästinensischen Gemeinde Hannover. Haben die Ereignisse der vergangenen Wochen Sie näher zusammen oder weiter auseinander gebracht?

Fürst: Wir haben unterschiedliche Auffassungen, die uns im Moment in der Argumentation durchaus an kritische Grenzen bringen. Das ist gar keine Frage. Aber deswegen sind wir gleichwohl Freunde.