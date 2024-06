„Keine Frage: Es ist scheiße gelaufen“ Was die Linken aus dem Wahldebakel lernen wollen

Herr Schirdewan, Sie sind zur Europawahl mit einem Spitzenquartett in den Wahlkampf gestartet, haben aber am Ende nur drei Mandate gewonnen. Hat es so etwas in der deutschen Parteiengeschichte schon mal gegeben?

Keine Frage: Es ist scheiße gelaufen. Da kann man nicht drum rum reden. Ich bedauere sehr, dass der Sozialmediziner Gerhard Trabert nicht ins Parlament eingezogen ist. Er hätte dem Europäischen Parlament gutgetan.

Von der Parteiführung ist bislang wenig Konkretes zu den Lehren aus dem Debakel zu hören. Welche Ideen haben Sie, wie Ihre Partei zu retten sein könnte?

Wir haben uns bewusst entschlossen, die Auswertung intern vorzunehmen und nicht alles nach außen zu posaunen.

Aber klar ist, dass Konsequenzen gezogen werden müssen. Es kann kein Weiter-so geben. Wir gehen aber nicht unvorbereitet in diesen Prozess. Es braucht eine programmatische Weiterentwicklung der Partei.

Zur Person Martin Schirdewan war Spitzenkandidat der Linkspartei bei der Europawahl und ist erneut ins Europäische Parlament eingezogen. Er und Janine Wissler sind die Vorsitzenden der Linkspartei. Martin Schirdewan (l) und Janine Wissler, die Vorsitzenden der Partei Die Linke. © dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Der eben angesprochene Gerhard Trabert beklagt in einem Schreiben, das öffentlich wurde, „Inkompetenz, Arroganz und Respektlosigkeit“, die intern gegenüber ihm und anderen Kandidierenden geherrscht habe. Warum haben Sie es nicht wenigstens geschafft, alle einzubinden, die überhaupt noch für die Linke kämpfen wollen?

Gerhard Trabert hat recht, dass es Mängel in diesem Wahlkampf gab, auch auf organisatorischer Ebene. Wir sind dran, das sehr gründlich auszuwerten. Wir brauchen in den Wahlkämpfen der Zukunft zum Beispiel eine viel größere Präsenz und Reichweite in den sozialen Netzwerken. Gemessen am Wahlergebnis ist die Wahlstrategie gescheitert.

Arroganz und Respektlosigkeit, das klingt nach ganz anderen Problemen als nur organisatorischen Mängeln.

Ich war kontinuierlich mit Gerhard Trabert im Kontakt. Wir haben uns ausgetauscht und gemeinsam Wahlkampf gemacht. Wir arbeiten jetzt intern daran, aus den Fehlern zu lernen. Das Problem im Wahlkampf insgesamt war, dass wir mit unseren sozialen Themen gegen den Chor von Aufrüstung und Abschottung nicht durchgedrungen sind.

Der Sozialmediziner Gerhard Trabert bei einer Pressekonferenz der Linken im Juli 2023. © dpa/Britta Pedersen

Auch von der langjährigen Bundestagsabgeordnete Gesine Lötzsch kommt harsche Kritik an der Parteiführung, verbunden mit ihrer Ankündigung, nicht noch einmal für das Parlament zu kandidieren. Es heißt, Sie hätten sich vor dem Thema der Waffenlieferungen für die Ukraine gedrückt, weil die Wählerschaft der Linken in dieser Frage gespalten sei. Ist da etwas dran?

Ich habe mich immer klar geäußert, in Fernsehsendungen und auf Veranstaltungen. Ich glaube nicht, dass dieser Krieg durch Waffenlieferungen beendet werden kann, ich fordere mehr diplomatische Initiativen. Das war auch die Position, die wir als Partei überall stark gemacht haben.

Aber die Frage des Krieges war für die Wählerinnen und Wähler eine entscheidende, und unsere Argumente haben hier offenbar viele nicht erreicht. Wir müssen als Linke an dieser Stelle weitere Diskussionen führen.

Wir müssen eine Partei sein, die den Osten besonders im Blick hat. Das ist mir als Ost-Berliner besonders wichtig. Martin Schirdewan, Co-Vorsitzender der Linken

Den Teil der Wählerschaft, dem es ganz wichtig ist, Waffenlieferungen an die Ukraine zu stoppen, haben Sie vermutlich unwiederbringlich an das BSW verloren. Niemand ist in dieser Frage so klar wie Sahra Wagenknecht.

Anderen ist es in diesem Wahlkampf gelungen, mit demagogischen Formulierungen zu werben, die keine echten Antworten geben. Ich glaube: Dagegen hilft tatsächlich kein Populismus-Wettbewerb.

Wir sollten Die Linke als sozialistische Gestaltungspartei aufstellen, die die Eigentumsfrage stellt, sich mit Reichen und Konzernen anlegt und zugleich keinen Zweifel daran lässt, dass wir aufseiten der Demokratie stehen. Wir müssen Verlässlichkeit im Wandel bieten. Nötig ist nun eine linke Sicherheits- und Verteidigungspolitik.

Umstrittene Kandidatin: Carola Rackete stand auf Platz zwei der Linken-Liste für die Europawahl. Das kam in Teilen der Partei nicht gut an. © Imago/Chris Emil Janssen

Werden Sie nach dem Bundesparteitag im Oktober als Vorsitzender noch im Amt sein?

Ich werde rechtzeitig darüber informieren, ob ich noch einmal antrete. Natürlich müssen wir auch die personelle Aufstellung diskutieren, vor allem für unseren Wiedereinzug in den Bundestag.

Unser Ziel ist es, für die Spitzenkandidatinnen und -kandidaten so bald wie möglich einen Vorschlag zu machen. Und dass der Parteivorstand im Oktober planmäßig neu gewählt wird, ist ja kein Geheimnis.

Das klingt nach einem selbstbestimmten Rückzug.

Nein, ich habe noch etwas vor. Ich stürze mich mit aller Kraft in die Aufgaben, die bis zum Parteitag vor uns liegen. Wir müssen eine moderne Gerechtigkeitspartei mit Gestaltungsanspruch sein.

Wir kämpfen für gerechten Zugang zur öffentlichen Daseinsvorsorge. Für eine Gesundheitsversorgung, die für alle funktioniert. Für Pflege, bei der die Leute wissen, dass Ihnen tatsächlich geholfen wird, für bezahlbare Mieten. Und wir müssen eine Partei sein, die den Osten besonders im Blick hat. Das ist mir als Ost-Berliner besonders wichtig.

Es scheint realistisch, dass Sie im Herbst in Brandenburg und Sachsen aus dem Landesparlament fliegen und vielleicht nur noch in Thüringen, wo Bodo Ramelow regiert, überhaupt über die Fünf-Prozent-Hürde kommen. Was ist der Erfolgsmaßstab für die Linkspartei im weiteren Verlauf des Wahljahrs?

Ich bin mir sehr sicher, dass wir wieder in die Landtage einziehen werden. Und wir kämpfen darum, dass in Thüringen nach den Wahlen keine Regierung an Bodo Ramelow vorbei gebildet werden kann. Das ist unser erklärtes Ziel. Die gesamte Partei investiert im Moment alle Kraft, um dieses Ziel zu erreichen.

In Thüringen ist ein Szenario, dass einem künftigen Bündnis aus CDU und Wagenknecht-Partei nur ein paar Prozentpunkte für die Regierungsmehrheit fehlen und Sie diese als Nummer drei im Bunde liefern. Wie sehr schmerzt Sie diese Perspektive?

Ich gehe nicht davon aus, dass die Zahlen aus den Umfragen Bestand haben werden. Bodo Ramelow ist äußerst beliebt, seine Kompetenzwerte stellen alle anderen Kandidierenden weit in den Schatten. Wenn der Wahlkampf auf die Zielgerade biegt, wird das den Unterschied machen.

Ramelow hat angedeutet, ein Dreierbündnis aus CDU, BSW und Linkspartei könnte der richtige Weg sein. Sehen Sie das auch so?

Koalitionsfragen werden wir besprechen und beantworten, sobald sie anstehen. Ich möchte nicht, dass der Faschismus des 21. Jahrhunderts auch in Deutschland an die Macht kommt. Bodo Ramelow ist der Garant dafür, dass das nicht passieren wird. Darum geht es.