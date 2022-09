Abschied von Twitter und Sonderrolle Kevin Kühnert – ein General unter Druck

Wenn Kevin Kühnert seinen Abschied von Twitter ernst meint, dürfe er kaum mehr mitbekommen haben, wie dort die Reaktion auf seinen Schritt ausfiel. 24 Stunden später jedenfalls war am Dienstag Häme über den SPD-Generalsekretär die bestimmende Tonlage in den Hashtags des Kurznachrichtendienstes. Bekannt gegeben hatte er die Entscheidung, nachdem seine Warnung vor einer Eskalation von Russlands Krieg in der Debatte über Waffenlieferungen einen Shitstorm ausgelöst hatten, an dem sich auch Grünen- und FPD-Poliker beteiligten.

Kühnert begründete seinen Verzicht damit, die Diskussionskultur auf Twitter führe zu „Fehlschlüssen und Irrtümern in politischen Entscheidungen“. Wer dort nach Kühnert suchte, sah nur noch die Ansage: „Dieser Account existiert nicht.“ Dabei hatte der Berliner Politiker knapp 370.000 Follower gehabt.

Das scheint für meine politische Arbeit gerade nicht das richtige Medium. Kevin Kühnert, SPD-Generalsekretär, über Twitter

Auch über sein eigenes Verhalten sprach Kühnert. „Ich habe den Account in den letzten Monaten quasi nicht mehr genutzt. Da muss man für sich auch einfach mal die Konsequenz ziehen und sagen: Das scheint für meine politische Arbeit gerade nicht das richtige Medium zum Senden und Empfangen zu sein", meinte er gegenüber dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Bei sich selbst habe er zudem festgestellt, dass er eine verzerrte Wahrnehmung von Wirklichkeit habe, wenn er zu viel Zeit bei Twitter verbringe.

Auf Twitter gehörte das Urteil des Historikers Jan C. Behrends („Sechs Monate Krieg, nichts dazugelernt“) über Kühnert noch zu den freundlicheren Tweets zum Fall. Andere Kritiker nutzten die Gelegenheit, dem 33-Jährigen in verletztenden Worten Ahnungslosigkeit und mangelnde Berufs- oder Welterfahrung vorzuwerfen.

Der hatte in der neu entflammten Debatte über die Lieferung von Kampfpanzern an die Ukraine Bedenken vor einer Ausweitung des Krieges durch Russland vorgebracht, wie sie auch im Kanzleramt verbreitet sind. Es gelte weiter, „dass wir nicht schleichend hineingezogen werden wollen in den Krieg, dass wir Russland nicht dazu animieren wollen, völlig irrational am Ende zu handeln und noch ganz andere Staaten anzugreifen“. Dieser wichtige Aspekt müsse „bei allem heißen Herzen" immer auch bedacht werden.

Nun zieht der Abschied von dem Kurznachrichtendienst nicht automatisch einen politischen Bedeutungsverlust nach sich. „Das Medium Twitter wird in seiner Bedeutung für die Politik überschätzt“, sagt der Politikwissenschaftler Uwe Jun von der Universität Trier: „Auch Robert Habeck hatte sich von Twitter zurückgezogen und stieg trotzdem dennoch in jüngerer Zeit zum beliebtesten deutschen Politiker auf.“ Habeck hatte sich schon im Januar 2019 von Twitter verabschiedet.

Doch die Aufregung um Kühnerts Eskalationswarnung und seinen Abschied von Twitter wirft erneut die Frage auf, wie gut er seine Aufgabe ausfüllt und ob er bei seinem schnellen Aufstieg vom Juso-Chef (2017 bis Anfang 2021) zum Generalsekretär an politischer Klarheit und Durchschlagskraft verloren hat.

Kühnert und die SPD - das war einmal eine Erfolgsgeschichte: Er war der dynamische, rhetorisch hoch begabte Juso-Chef, der auf Parteitagen das linke Herz zum Pochen und den Saal zum Kochen brachte. Wenn der Berliner ans Mikrofon trat, die Kompromisse in der ungeliebten großen Koalition geißelte, auf Sozialdemokratie pur Bestand, jubelte der Saal. Und es waren Kühnert und die Jusos, die Olaf Scholz als SPD- Chef verhinderten. In einer NRD-Dokumentation über den Juso-Chef ist zu sehen, wie er dessen Konkurrenten Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans für den Kampf mit Scholz intensiv coacht.

Bislang hat er die SPD weder nach außen scharf profiliert, noch nach innen viele Impulse gesetzt. Uwe Jun, Politikwissenschaftler an der Universität Trier

Damals schieden sich an Kühnert die Geister. Heute winken in der SPD viele ab, wenn sie nach der Bedeutung des Generalsekretärs gefragt werden. „Der spielt für uns keine Rolle mehr“, heißt es bei pragmatischen Sozialdemokraten. Und auch ein wichtiger Bundestagsabgeordneter vom linken Flügel meint: „Als Juso-Chef war er profiliert, als Generalsekretär ist er absolut blass.“

Dem Urteil neigt auch ein professioneller Beobachter der Partei zu. „Noch ist es für ein Urteil sehr früh, doch bislang hat er die SPD weder nach außen scharf profiliert, noch nach innen viele Impulse gesetzt“, sagt Politikwissenschaftler Jun. Die SPD müsse auch in der Ampel viele Kompromisse eingehen. Es sei „selten erkennbar, dass sich Kevin Kühnert kritisch mit der Regierungslinie auseinander setzt“. Sogar SPD-Chef Lars Klingbeil markiere „öffentlichkeitswirksamer abweichende Positionen als er“.

Dazu kommt: In keiner Umfragen wird das Ringen der SPD in der Regierung belohnt. Hinter Union und Grünen rangiert sie auf dem dritten Platz. Das „sozialdemokratische Jahrzehnt“, das Scholz nach dem Wahlsieg 2021 ausgerufen hatte, ist nicht einmal in Ansätzen erkennbar.

Nach seiner Wahl zum Generalsekretär im Dezember 2021 hatte der „Vorwärts“ Kühnert gefragt, welches sein wichtigstes Ziel sei. „Dass wir politisch nicht nur das Vertrauen bewahren, das wir gewonnen haben, sondern dass wir es auch ausbauen“, antwortete der. Und weiter: „Ein Wahlsieg allein reicht mir nicht, ich bin hungrig auf mehr.“ Im Moment sieht es eher danach aus, als ob Kühnert noch lange sehr hungrig bleiben könnte.

Seinen Abschied von Twitter übrigens versteht der Generalsekretär nicht als bindend. Das müsse „keine dauerhafte Entscheidung“ sein, meinte er in Klingbeils Podcast „K-Frage“: „Irgendwann wird das Gefühl sagen: ,Jetzt geht es wieder.’ Und dann geht es auch wieder.“

