Tagesspiegel Plus Klimapolitik der Ampel in Gefahr : Was Sie vor dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts wissen müssen

Am Mittwoch urteilt das Bundesverfassungsgericht über eine 60-Milliarden-Euro-Überweisung an den Klima- und Transformationsfonds. Doch wie funktioniert der eigentlich?